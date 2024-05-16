https://sarabic.ae/20240516/مقتل-ضابط-و4-جنود-إسرائيليين-وإصابة-8-بجراح-خطيرة-بـنيران-صديقة-1088883526.html

مقتل ضابط و4 جنود إسرائيليين وإصابة 8 بجراح خطيرة بـ"نيران صديقة"

مقتل ضابط و4 جنود إسرائيليين وإصابة 8 بجراح خطيرة بـ"نيران صديقة"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل 5 ضابط و4 جنود وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة نتيجة لنيران صديقة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T07:13+0000

2024-05-16T07:13+0000

2024-05-16T07:13+0000

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أسماء ضابط برتبة نقيب و4 جنود قتلوا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة عن طريق قذائف نيران دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي نفسه.وأوضحت الصحيفة أن خمسة مظليين إسرائيليين، أحدهما ضابط برتبة نقيب وهو قائد فصيلة و4 جنود آخرين قتلوا ومعهم 8 آخرين ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، قد قتلوا وأصيبوا بنيران صديقة، حيث اعتقد مطلقو النيران أنهم مقاومين فلسطينيين وليسوا من زملائهم الجنود. وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الواقعة حدثت صباح أمس الأربعاء، عن طريق استهداف دبابتين لمبنى مكون من 3 طوابق سقط فيه القتلى والجرحى من بين صفوف الجيش الإسرائيلي.وفي سياق متصل، وافق "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على مراحل.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" وافق على عملية عسكرية في مدينة رفح ولكن على مراحل، موضحة أن الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى، حيث الأحياء الشرقية من مدينة رفح ومعبر رفح، وأنه الليلة، انضم لواء الكوماندوز من الجيش الإسرائيلي إلى اللواءين 401 وجفعاتي. وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي بات في انتظار الموافقة على توسيع العملية العسكرية من القيادات السياسية في تل أبيب.وفي السياق نفسه، أفادت قناة إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد دعا إلى اجتماع لمناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة ومخاطر عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو قد دعا قادة الجيش وجهاز "الشاباك" إلى عقد اجتماع لمناقشة اليوم التالي على غزة ومدى خطورة عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع مرة أخرى، موضحة أن مكتب نتنياهو يستمع لرأي الحضور حول مدى خطورة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وكيف تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي، على أن تعقد تلك الجلسة غدا الخميس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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https://sarabic.ae/20240516/كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-يوافق-على-عملية-عسكرية-في-رفح-على-مراحل-1088881067.html

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