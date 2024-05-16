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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240516/مقتل-وإصابة-عدة-أشخاص-في-هجوم-أوكراني-بالمسيرات-بمقاطعة-بيلغورود-الروسية-1088915293.html
مقتل وإصابة عدة أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات بمقاطعة بيلغورود الروسية
مقتل وإصابة عدة أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات بمقاطعة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة عدة أشخاص واندلاع حريق في خزان وقود بالمنطقة، نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T23:59+0000
2024-05-16T23:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تعرضت عدة أحياء في منطقة بيلغورود لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة في قرية أوكتيابرسكي، هاجمت طائرة بدون طيار سيارة كان بها سائق وثلاثة ركاب (أم وأب وطفل). ونتيجة للانفجار توفيت المرأة على الفور"، مشيرًا إلى أن الأب والطفل والسائق نقلوا إلى إحدى المستشفيات.وأضاف: "كان الطفل في حالة حرجة. بذل الأطباء كل ما في وسعهم لإنقاذه، لكن إصاباته مميتة وللأسف الشديد توفي الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات في المستشفى. بينما يعاني الأب من رضات وخدوش ويرفض المساعدة الطبية. وأصيب سائق السيارة بشظية في يده اليمنى. وتم تقديم المساعدة الطبية له على الفور، ورفض دخول المستشفى".وأشار إلى أن طائرة مسيرة أخرى هاجمت محطة وقودبالقرب من قرية بيسونوفكا. ونتيجة للانفجار اشتعلت النيران في إحدى الخزانات. وقامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق بسرعة.كان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية أعلن، الأسبوع الماضي، عن مقتل 19 شخصًا جراء قصف إرهابي أوكراني على المقاطعة.وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.
https://sarabic.ae/20240514/تضرر6-مبان-سكنية-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-بمقاطعة-بيلغورود-1088813008.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مقتل وإصابة عدة أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات بمقاطعة بيلغورود الروسية

23:59 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة عدة أشخاص واندلاع حريق في خزان وقود بالمنطقة، نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تعرضت عدة أحياء في منطقة بيلغورود لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة في قرية أوكتيابرسكي، هاجمت طائرة بدون طيار سيارة كان بها سائق وثلاثة ركاب (أم وأب وطفل). ونتيجة للانفجار توفيت المرأة على الفور"، مشيرًا إلى أن الأب والطفل والسائق نقلوا إلى إحدى المستشفيات.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف: "كان الطفل في حالة حرجة. بذل الأطباء كل ما في وسعهم لإنقاذه، لكن إصاباته مميتة وللأسف الشديد توفي الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات في المستشفى. بينما يعاني الأب من رضات وخدوش ويرفض المساعدة الطبية. وأصيب سائق السيارة بشظية في يده اليمنى. وتم تقديم المساعدة الطبية له على الفور، ورفض دخول المستشفى".
وأشار إلى أن طائرة مسيرة أخرى هاجمت محطة وقودبالقرب من قرية بيسونوفكا. ونتيجة للانفجار اشتعلت النيران في إحدى الخزانات. وقامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق بسرعة.
كان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية أعلن، الأسبوع الماضي، عن مقتل 19 شخصًا جراء قصف إرهابي أوكراني على المقاطعة.
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.
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