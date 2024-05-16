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بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
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ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
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08:19 GMT
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كواليس السينما
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https://sarabic.ae/20240516/وزير-الإعلام-البحريني-لـسبوتنيك-المملكة-وروسيا-شركاء-في-التنمية-واستقرار-المنطقة-1088890529.html
وزير الإعلام البحريني لـ"سبوتنيك": المملكة وروسيا شركاء في التنمية واستقرار المنطقة
وزير الإعلام البحريني لـ"سبوتنيك": المملكة وروسيا شركاء في التنمية واستقرار المنطقة
سبوتنيك عربي
أفاد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، بأن العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا متميزة جدًا، وفي كافة القطاعات والمجالات، لا... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T09:30+0000
2024-05-16T09:30+0000
حصري
قمة البحرين
العالم العربي
روسيا
البحرين
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وأضاف النعيمي لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال القمة العربية التي تستضيفها البحرين: "التقى باعتباره الوزير المعني بشؤون الثقافة بجانب الإعلام، مع وزيرة الثقافة الروسية في شهر فبراير الماضي، وهو ما عكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على العديد من المبادرات المشتركة بين المنامة وموسكو".وأشار إلى أن "أهمية العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وروسيا الصديقة، ومواصلة تنميتها في مسارات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات والمجالات بما يخدم نماء وتطور البلدين والشعبين الصديقين".ويذكر أن وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، صرحت في شهر فبراير/شباط الماضي، بعد جولة قامت بها لمدة أسبوع في البحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة، بأن دول الخليج العربي تنتظر الأحداث الثقافية الروسية باعتبارها أغلى الضيوف.وأضافت الوزيرة: "سنعتبر هذا الحوار حافزا قويا للغاية لمزيد من المشاريع المشتركة في هذا المجال".
https://sarabic.ae/20240516/عضو-بالنواب-البحريني-لـ-سبوتنيك-خروج-قمة-المنامة-بقرارات-توحد-العرب-في-مواجهة-التحديات-بات-ضرورة-1088884683.html
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حصري, قمة البحرين, العالم العربي, روسيا, البحرين
حصري, قمة البحرين, العالم العربي, روسيا, البحرين

وزير الإعلام البحريني لـ"سبوتنيك": المملكة وروسيا شركاء في التنمية واستقرار المنطقة

09:30 GMT 16.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIرمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام البحريني
رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام البحريني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أفاد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، بأن العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا متميزة جدًا، وفي كافة القطاعات والمجالات، لا سيما قطاع الثقافة.
وأضاف النعيمي لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال القمة العربية التي تستضيفها البحرين: "التقى باعتباره الوزير المعني بشؤون الثقافة بجانب الإعلام، مع وزيرة الثقافة الروسية في شهر فبراير الماضي، وهو ما عكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على العديد من المبادرات المشتركة بين المنامة وموسكو".

وأكد الوزير النعيمي أن "قطاع الثقافة من أهم القطاعات التي يمكنها تعزيز العلاقات بين البلدان"، مشيرًا إلى أن المملكة وروسيا شركاء في التنمية واستقرار المنطقة، ولديهما تعاون كبير في كافة المجالات".

وأشار إلى أن "أهمية العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وروسيا الصديقة، ومواصلة تنميتها في مسارات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات والمجالات بما يخدم نماء وتطور البلدين والشعبين الصديقين".

ونوه خلال لقاء الوزيرة الروسية بحضور الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالحرص على فتح آفاق جديدة للعمل الثقافي المشترك بين البلدين الصديقين، ومواصلة تنفيذ المزيد من المبادرات الثنائية التي تسهم في تنمية العمل الثقافي المشترك بما يرسخ أطر التعاون بين البلدين.

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ويذكر أن وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، صرحت في شهر فبراير/شباط الماضي، بعد جولة قامت بها لمدة أسبوع في البحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة، بأن دول الخليج العربي تنتظر الأحداث الثقافية الروسية باعتبارها أغلى الضيوف.

وقالت ليوبيموفا: "تناول زملاؤنا في البحرين وعمان والإمارات مرات عدة هذا الموضوع بشكل رئيسي، وأكدوا مرارا أن روسيا هي واحدة من أغلى الضيوف في مجال الثقافة، وأنهم يتوقعون الكثير من الحفلات الموسيقية والعروض وبرامج الأطفال والفصول الرئيسية والمعارض التي يتوقون لها حقا".

وأضافت الوزيرة: "سنعتبر هذا الحوار حافزا قويا للغاية لمزيد من المشاريع المشتركة في هذا المجال".
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