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بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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4 د
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ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
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مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240516/عضو-بالنواب-البحريني-لـ-سبوتنيك-خروج-قمة-المنامة-بقرارات-توحد-العرب-في-مواجهة-التحديات-بات-ضرورة-1088884683.html
عضو بالنواب البحريني لـ "سبوتنيك": خروج قمة المنامة بقرارات توحد العرب في مواجهة التحديات بات ضرورة
عضو بالنواب البحريني لـ "سبوتنيك": خروج قمة المنامة بقرارات توحد العرب في مواجهة التحديات بات ضرورة
سبوتنيك عربي
قال هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النواب البحريني عضو البرلمان العربي، إن قمة البحرين تأتي في ظروف صعبة تحيط بالأمة العربية، من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T08:03+0000
2024-05-16T08:47+0000
البحرين
قمة البحرين
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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وأضاف في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش قمة البحرين، أن القمة تأتي مع كافة هذه المتغيرات والظروف، وهي بحاجة إلى توحيد الصف العربي للخروج بقرارات واحدة توحد العرب لمواجهة هذه التحديات والتغيرات التي باتت تؤثر حتى على الدول البعيدة عن مواقع النزاع، والتي تأثرت اقتصاديًا بسبب تبعات الحروب.وقال إن الأمة العربية بحاجة من خلال قمة البحرين الخروج بقرارات ومواقف واحدة لتعزيز الصف العربي، مشيرًا إلى أن أبرز الموضوعات المطروحة على طاولة الزعماء، حل النزاعات العربية الموجودة بالطرق الدبلوماسية، والابتعاد عن لغة السلاح، وكذلك محاولة تقريب وجهات النظر في بعض الخلافات الموجودة بين هذه الدول، وكذلك قضية تعزيز التعاون والتنسيق العربي في كافة المواقف الدولية. وأوضح أن القمة سوف تناقش كذلك الشق الاقتصادي المهم لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، من خلال خلق مشاريع تكاملية تصب في مصلحتها، مؤكدًا أن جامعة الدول العربية هي المظلة الوحيدة لتنسيق كافة المواقف والقرارات التي سوف تصدر عن القمة، أو عن قرارات لمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. ولفت البرلماني البحريني إلى نمو العلاقات الروسية البحرينية بشكل كبير الفترة الأخيرة، مع تبادل الزيارات بين زعماء ووزراء البلدين، وهي علاقات مبنية على التعاون والتنسيق الاقتصادي والسياسي. وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.وعقد وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
https://sarabic.ae/20240516/رئيس-الشؤون-العربية-بالخارجية-البحرينية-لـسبوتنيك-نسعى-مع-روسيا-لعالم-أكثر-أمانا-واستقرارا-1088881690.html
https://sarabic.ae/20240515/الأمين-العام-لمجلس-التعاون-الخليجي-نسعى-لإنجاح-قمة-البحرين-وفلسطين-قضيتنا-الأولى-1088877664.html
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البحرين, قمة البحرين, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري
البحرين, قمة البحرين, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري

عضو بالنواب البحريني لـ "سبوتنيك": خروج قمة المنامة بقرارات توحد العرب في مواجهة التحديات بات ضرورة

08:03 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 08:47 GMT 16.05.2024)
© WAEL MAGDIهشام أحمد العشيري عضو مجلس النواب البحريني
هشام أحمد العشيري عضو مجلس النواب البحريني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© WAEL MAGDI
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حصري
قال هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النواب البحريني عضو البرلمان العربي، إن قمة البحرين تأتي في ظروف صعبة تحيط بالأمة العربية، من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعض النزاعات الأهلية الموجودة في بعض الدول العربية.
وأضاف في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش قمة البحرين، أن القمة تأتي مع كافة هذه المتغيرات والظروف، وهي بحاجة إلى توحيد الصف العربي للخروج بقرارات واحدة توحد العرب لمواجهة هذه التحديات والتغيرات التي باتت تؤثر حتى على الدول البعيدة عن مواقع النزاع، والتي تأثرت اقتصاديًا بسبب تبعات الحروب.
أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية البحرينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
رئيس "الشؤون العربية" بالخارجية البحرينية لـ"سبوتنيك": نسعى مع روسيا لعالم أكثر أمانا واستقرارا
06:06 GMT
وقال إن الأمة العربية بحاجة من خلال قمة البحرين الخروج بقرارات ومواقف واحدة لتعزيز الصف العربي، مشيرًا إلى أن أبرز الموضوعات المطروحة على طاولة الزعماء، حل النزاعات العربية الموجودة بالطرق الدبلوماسية، والابتعاد عن لغة السلاح، وكذلك محاولة تقريب وجهات النظر في بعض الخلافات الموجودة بين هذه الدول، وكذلك قضية تعزيز التعاون والتنسيق العربي في كافة المواقف الدولية.
وأوضح أن القمة سوف تناقش كذلك الشق الاقتصادي المهم لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، من خلال خلق مشاريع تكاملية تصب في مصلحتها، مؤكدًا أن جامعة الدول العربية هي المظلة الوحيدة لتنسيق كافة المواقف والقرارات التي سوف تصدر عن القمة، أو عن قرارات لمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة.
ولفت البرلماني البحريني إلى نمو العلاقات الروسية البحرينية بشكل كبير الفترة الأخيرة، مع تبادل الزيارات بين زعماء ووزراء البلدين، وهي علاقات مبنية على التعاون والتنسيق الاقتصادي والسياسي.
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نسعى لإنجاح قمة البحرين وفلسطين قضيتنا الأولى
أمس, 20:43 GMT
وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
وعقد وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
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