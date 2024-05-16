https://sarabic.ae/20240516/رئيس-الشؤون-العربية-بالخارجية-البحرينية-لـسبوتنيك-نسعى-مع-روسيا-لعالم-أكثر-أمانا-واستقرارا-1088881690.html

رئيس "الشؤون العربية" بالخارجية البحرينية لـ"سبوتنيك": نسعى مع روسيا لعالم أكثر أمانا واستقرارا

رئيس "الشؤون العربية" بالخارجية البحرينية لـ"سبوتنيك": نسعى مع روسيا لعالم أكثر أمانا واستقرارا

سبوتنيك عربي

قال السفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية البحرينية، إن هناك توافقًا عربيًا لإنجاح قمة البحرين، والتي من المقرر أن تبعث... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T06:06+0000

2024-05-16T06:06+0000

2024-05-16T06:06+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأضاف في مقابلة خاصة مع مراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال قمة البحرين، إن أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال الزعماء العرب، ملف غزة والحرب الإسرائيلية على القطاع، وكذلك ملفات اقتصادية مهمة، وملف لبنان وسوريا وأزمة سد النهضة الإثيوبي.وشدد على قوة ومتانة العلاقات البحرينية الروسية في كافة المستويات السياسية والتجارية والثقافية، مثمنًا دور روسيا التاريخي لدعم القضايا العربية في المحافل الدولية.وإلى نص اللقاء..بداية.. كيف ترى أهمية تنظيم البحرين للقمة العربية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية؟البحرين تستعد لاستقبال قادة الدول العربية من أجل انطلاق قمة الزعماء العرب، والجميع تابع سير الاجتماعات التحضيرية الذي انطلق منذ اليوم 11 مايو في مملكة البحرين، وبدأ باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم مجلس الجامعة، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد، واجتماع وزراء الخارجية العرب، وكانت روح التوافق العربي حاضرة، وكان هناك أسس العمل العربي المشترك التي وجدناها على أرض الواقع من خلال حرص جميع الوفود العربية المشاركة على إنجاح القمة. وما أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال زعماء العرب بقمة البحرين؟هناك عدد من البنود المدرجة على جدول القمة، لا سيما المشهد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية حيث يتصدر أولويات تلك البنود، ولدينا كذلك الملف المرفوع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتعلق بجملة من البرامج والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تعزز من تكامل الاقتصادي العربي، ولدينا جملة من التحديات والأزمات التي يمر بها عالمنا العربي ستبعث قمة البحرين برسائلها من أجل موقف عربي موحد من أجل هذه القضايا.وهناك كذلك جملة من المبادرات التي سوف يتم الإعلان عنها في إعلان البحرين المزمع صدوره، ونتطلع إلى قمة تشكل تلبية تطلعات وآمال الشعوب العربية.غزة حاضرة بقوة.. هل تعتقد صدور أي قرارات عربية تساعد على وقف الحرب هناك؟لا شك المشهد في غزة والوضع القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال القادة، سيكون لها حيز كبير من الحوار، وكذلك من القرارات والمخرجات التي ستسفر عن القمة، الموقف العربي موحد تجاه القضية الفلسطينية، ونحن مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومع دعم الجهود حتى استعادة الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرف، ومع إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وكاملة السيادة وكاملة العضوية أيضا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.بجانب قضية فلسطين.. ما الملفات الأخرى الحاضرة على جدول الأعمال؟هناك الوضع في السودان، وفي ليبيا وتطورات الوضع في سوريا، وما يتعلق بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وما يتعلق بصيانة وحماية الأمن القومي العربي، وكذلك الموقف تجاه سد النهضة الإثيوبي والتأكيد على الأمن المائي والحقوق المائية لجمهورية مصر العربية والسودان، وأيضا التأكيد على أهمية سيادة واستقلال الدول العربية كافة، سواء كانت الجمهورية اللبنانية، أو السورية، أو غيرها من الدول العربية.نحن نؤمن بأن الأزمات والتحديات العربية التي نمر بها، حلولها يمكن أن تنبع من داخلنا ومن الإطار المؤسسي الذي يجمعنا وهو جامعة الدول العربية.كيف ترى العلاقات الروسية البحرينية وتطورها؟روسيا لاعب رئيسي في المشهد الدولي، ونعتز في مملكة البحرين على المستوى الثنائي الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين الصديقين، هي علاقة متميزة حقيقة، ونموذج للعلاقات الدولية على جميع الأصعدة، سواء كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حتى على المستوى التجاري والثقافي كذلك.نحن على تنسيق وتشاور دائم ومستمر مع الحكومة الروسية ونسعى بالتعاون مع روسيا أن يكون هذا العالم أكثر أمانا وأكثر استقرارا، ونقدر لروسيا مواقفها لدعم القضايا العربية، خاصة في المحافل الدولية، هذا الموقف الروسي التاريخي محل تقدير لدى مملكة البحرين.أجرى المقابلة: وائل مجدي

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