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https://sarabic.ae/20240515/الأمين-العام-لمجلس-التعاون-الخليجي-نسعى-لإنجاح-قمة-البحرين-وفلسطين-قضيتنا-الأولى-1088877664.html
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نسعى لإنجاح قمة البحرين وفلسطين قضيتنا الأولى
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نسعى لإنجاح قمة البحرين وفلسطين قضيتنا الأولى
سبوتنيك عربي
قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس تلعب دورا كبيرا في كل الملفات المعنية بالقمة العربية، مؤكدًا دعم وتقدير الجهود التي... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T20:43+0000
2024-05-15T20:43+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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قطاع غزة
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قمة البحرين
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وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال قمة البحرين، أن المشاركة الكبيرة من القادة العرب والحضور رفيع المستوى يدل على أهمية مملكة البحرين ومكانتها عربيا من جانب، وأهمية هذه القمة التي تأتي في وقت حساس ودقيق يمر فيه المجتمع الدولي، وخاصة منطقة الشرق الأوسط.وبحسب مراسل "سبوتنيك" في قمة البحرين، أكد البديوي أن "فلسطين هي قضية العرب الأولى، وتعرض الأشقاء في قطاع غزة للمجازر اليومية، حيث لم تتأخر دول مجلس التعاون من أول يوم حصلت فيه هذه الكارثة وهذا الهجوم البربري الإسرائيلي على غزة، وقامت بتلبية النداء وعقد اجتماع مجلس وزاري استثنائي في سلطنة عمان بأكتوبر الماضي، كأول تحرك من مؤسسة دولية، وطالبت المجتمع الدولي بدفع إسرائيل لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمساعدة الأشقاء في غزة وفلسطين".وقال إن "دول مجلس التعاون تعتبر أن هذه هي القضية الأولى في القمة وتسعى إلى العمل نحو إقناع المجتمع الدولي للسيطرة على هذا التصرف اللا مسؤول الإسرائيلي".وبالنسبة للقضايا الأخرى وجدول الأعمال الحافل لهذه القمة، تابع: "لا شك بأن دول مجلس التعاون تلعب دورا رئيسيا في عملية التكامل العربي، ودورا في تقريب وجهات النظر في كافة الملفات العربية العربية، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي، والمستوى الاجتماعي والمستوى الإعلامي، وتعمل بجد لإنجاح كل هذه الملفات".وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.وعقد وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
https://sarabic.ae/20240515/وزير-الاقتصاد-اللبناني-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-ملفات-قمة-البحرين-والمخرجات-المرتقبة-سياسيا-واقتصاديا--1088865926.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, البحرين, قمة البحرين
حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, البحرين, قمة البحرين

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نسعى لإنجاح قمة البحرين وفلسطين قضيتنا الأولى

20:43 GMT 15.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس تلعب دورا كبيرا في كل الملفات المعنية بالقمة العربية، مؤكدًا دعم وتقدير الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية.
وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال قمة البحرين، أن المشاركة الكبيرة من القادة العرب والحضور رفيع المستوى يدل على أهمية مملكة البحرين ومكانتها عربيا من جانب، وأهمية هذه القمة التي تأتي في وقت حساس ودقيق يمر فيه المجتمع الدولي، وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
وزير الاقتصاد اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" أهم ملفات قمة البحرين والمخرجات المرتقبة سياسيا واقتصاديا
15:00 GMT
وبحسب مراسل "سبوتنيك" في قمة البحرين، أكد البديوي أن "فلسطين هي قضية العرب الأولى، وتعرض الأشقاء في قطاع غزة للمجازر اليومية، حيث لم تتأخر دول مجلس التعاون من أول يوم حصلت فيه هذه الكارثة وهذا الهجوم البربري الإسرائيلي على غزة، وقامت بتلبية النداء وعقد اجتماع مجلس وزاري استثنائي في سلطنة عمان بأكتوبر الماضي، كأول تحرك من مؤسسة دولية، وطالبت المجتمع الدولي بدفع إسرائيل لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمساعدة الأشقاء في غزة وفلسطين".
وقال إن "دول مجلس التعاون تعتبر أن هذه هي القضية الأولى في القمة وتسعى إلى العمل نحو إقناع المجتمع الدولي للسيطرة على هذا التصرف اللا مسؤول الإسرائيلي".
وبالنسبة للقضايا الأخرى وجدول الأعمال الحافل لهذه القمة، تابع: "لا شك بأن دول مجلس التعاون تلعب دورا رئيسيا في عملية التكامل العربي، ودورا في تقريب وجهات النظر في كافة الملفات العربية العربية، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي، والمستوى الاجتماعي والمستوى الإعلامي، وتعمل بجد لإنجاح كل هذه الملفات".
وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
وعقد وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
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