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من الملعب
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
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10:42 GMT
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين ستخرج بموقف عربي شامل وداعم لفلسطين
الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين ستخرج بموقف عربي شامل وداعم لفلسطين
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي، إن طموحات الشارع العربي في القمة العربية الحالية، لا حدود ولا سقف لها، ولا يمكن الزعم بأن... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T17:36+0000
2024-05-14T17:57+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال قمة البحرين، أن من واقع التجربة ومتابعة الأحداث، الوضع في قمة البحرين والقرارات التي ستصدر يوم الخميس من المقرر أن تخرج بموقف عربي محترم وشامل، وداعم بالكامل للحقوق الفلسطينية سياسيا وقانونيًا ودبلوماسيًا، وفي كل مناحي الحقوق الفلسطينية.وأشار إلى أن القمة تحدثت عن مؤتمر دولي للسلام يجسد إرادة دولية واضحة في خروج الدولة الفلسطينية إلى النور، وحيز النفاذ، بحيث لا تستمر مجرد أراضي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتصبح دولة وإن كانت أراضيها محتلة، وتفاوض على تحرر أراضيها مثلما تفاوض دول عديدة على تحرر أراضيها من دول أخرى. وأوضح ذكي أن هناك مجموعة كبيرة من البنود على جدول أعمال القمة، ومعظمها بنود سياسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية بسبب الوضع في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى موضوع الحرب المستعرة في السودان والأزمات في ليبيا واليمن وسوريا، وغيرها من الموضوعات السياسية والتي تشكل أكثر من 79% من جدول أعمال القمة.وأشار إلى مجموعة من البنود والقرارات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي مسائل تخص استراتيجيات عربية في مجالات مختلفة، مثل الشباب والصحة، إضافة إلى قرار خاص من المقرر أن يطرح بالقمة متعلق بالإصلاح وهو سبق طرحه والحديث عنه في قمم سابقة.ولفت إلى أن مشروع جدول الأعمال جاهز للطرح على القادة العرب، واعتماده في اجتماع الزعماء يوم الخميس المقبل الموافق 16 مايو، مؤكدًا أن هناك توافقات جيدة بين الدول العربية حول كافة الموضوعات المطروحة.ووصف موقف انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية بـ "المهم"، وشدد على ضرورة سعي جميع الدول العربية قدر الإمكان لتعزيز هذا الموقف من خلال آلية المحكمة الدولية، مشيرًا إلى انضمام العديد من الدول للدعوى، فيما يوجد تحفظات لدى بعض الدول تمنعها من الانضمام، حتى لو كانت تؤيد هذه الخطوة من الناحية السياسية والقضائية، لكن المنع يمكن أن يكون لأسباب قانونية تخص هذه الدول. ويتصدر ملف الحرب المتواصلة في غزة، أول قمة عربية تقام على أرض مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.وعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
https://sarabic.ae/20240514/مستشارة-بوزارة-الإعلام-البحرينية-لـسبوتنيك-ملفات-ساخنة-على-طاولة-القمة-العربية-1088830139.html
https://sarabic.ae/20240514/ولي-العهد-البحريني-قمة-المنامة-تأتي-تجسيدا-لالتزام-المملكة-تجاه-تعزيز-منظومة-العمل-العربي-المشترك-1088829681.html
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حصري, البحرين, قمة البحرين, جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
حصري, البحرين, قمة البحرين, جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي

الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين ستخرج بموقف عربي شامل وداعم لفلسطين

17:36 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 17:57 GMT 14.05.2024)
© Sputnik . WAEL MAGDIالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي، إن طموحات الشارع العربي في القمة العربية الحالية، لا حدود ولا سقف لها، ولا يمكن الزعم بأن تلبيتها أمر سهل.
وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال قمة البحرين، أن من واقع التجربة ومتابعة الأحداث، الوضع في قمة البحرين والقرارات التي ستصدر يوم الخميس من المقرر أن تخرج بموقف عربي محترم وشامل، وداعم بالكامل للحقوق الفلسطينية سياسيا وقانونيًا ودبلوماسيًا، وفي كل مناحي الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن القمة تحدثت عن مؤتمر دولي للسلام يجسد إرادة دولية واضحة في خروج الدولة الفلسطينية إلى النور، وحيز النفاذ، بحيث لا تستمر مجرد أراضي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتصبح دولة وإن كانت أراضيها محتلة، وتفاوض على تحرر أراضيها مثلما تفاوض دول عديدة على تحرر أراضيها من دول أخرى.
وأوضح ذكي أن هناك مجموعة كبيرة من البنود على جدول أعمال القمة، ومعظمها بنود سياسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية بسبب الوضع في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى موضوع الحرب المستعرة في السودان والأزمات في ليبيا واليمن وسوريا، وغيرها من الموضوعات السياسية والتي تشكل أكثر من 79% من جدول أعمال القمة.
لولوة بودلامة مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام البحرينية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مستشارة بوزارة الإعلام البحرينية لـ"سبوتنيك": ملفات ساخنة على طاولة القمة العربية
13:19 GMT
وأشار إلى مجموعة من البنود والقرارات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي مسائل تخص استراتيجيات عربية في مجالات مختلفة، مثل الشباب والصحة، إضافة إلى قرار خاص من المقرر أن يطرح بالقمة متعلق بالإصلاح وهو سبق طرحه والحديث عنه في قمم سابقة.
ولفت إلى أن مشروع جدول الأعمال جاهز للطرح على القادة العرب، واعتماده في اجتماع الزعماء يوم الخميس المقبل الموافق 16 مايو، مؤكدًا أن هناك توافقات جيدة بين الدول العربية حول كافة الموضوعات المطروحة.
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
ولي العهد البحريني: قمة المنامة تأتي تجسيدا لالتزام المملكة تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك
13:02 GMT
ووصف موقف انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية بـ "المهم"، وشدد على ضرورة سعي جميع الدول العربية قدر الإمكان لتعزيز هذا الموقف من خلال آلية المحكمة الدولية، مشيرًا إلى انضمام العديد من الدول للدعوى، فيما يوجد تحفظات لدى بعض الدول تمنعها من الانضمام، حتى لو كانت تؤيد هذه الخطوة من الناحية السياسية والقضائية، لكن المنع يمكن أن يكون لأسباب قانونية تخص هذه الدول.
ويتصدر ملف الحرب المتواصلة في غزة، أول قمة عربية تقام على أرض مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
وعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
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