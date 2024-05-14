مستشارة بوزارة الإعلام البحرينية لـ"سبوتنيك": ملفات ساخنة على طاولة القمة العربية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
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سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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https://sarabic.ae/20240514/مستشارة-بوزارة-الإعلام-البحرينية-لـسبوتنيك-ملفات-ساخنة-على-طاولة-القمة-العربية-1088830139.html
مستشارة بوزارة الإعلام البحرينية لـ"سبوتنيك": ملفات ساخنة على طاولة القمة العربية
مستشارة بوزارة الإعلام البحرينية لـ"سبوتنيك": ملفات ساخنة على طاولة القمة العربية
سبوتنيك عربي
قالت لولوة بودلامة، مستشارة شؤون الإعلام في وزارة الإعلام البحرينية، إن المملكة تستضيف حدثا تاريخيًا متمثلا في القمة العربية، والتي من المتوقع أن تكون... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T13:19+0000
2024-05-14T13:19+0000
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وأضافت في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال القمة العربية في البحرين، أن المملكة نجحت منذ اليوم الأول لاستضافة الوفود في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، والتي لديها نفس التطلعات والتحديات ونفس الملفات التي تؤرق الجميع.وفيما يتعلق بأهم الملفات التي تناقشها القمة، كشفت بودلامة أن القضية الفلسطينية تأتي في سلم أولوية القمة العربية بالبحرين، وكذلك قضايا التنمية التي ستجد مكانها في أعمال هذه القمة بل شك، لا سيما وأن الشعب العربي متطلع دائما للتنمية والاقتصاد.وأعربت عن أملها في نجاح مخرجات ومفرزات القمة في مناقشة القضايا التي تهم الشارع العربي، وأن تعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الشعوب العربية.وأشارت إلى أن البحرين دولة تحترم جميع الدول، ولديها علاقات متميزة معها، وهذا ما يجعل المملكة مختلفة ومميزة، حيث لا تملك أي مواقف سياسية صلبة تجاه أي دولة، في ظل اتباع الدبلوماسية، والسياسة المرنة والنهج الحكيم.وأشادت بودلامة بالعلاقات الروسية البحرينية، مضيفةً أن المنامة تملك علاقات راقية مع موسكو، وهو ما اتضح خلال الزيارات الأخيرة المتبادلة بين الرؤساء والوزراء في البلدين.ويتصدر ملف الحرب المتواصلة في غزة، أول قمة عربية تقام على أرض مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.وتوافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة التي تحمل الرقم 33.وترأس الاجتماع وكيل وزارة الخارجية البحرينية، عبد الله بن أحمد آل خليفة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتقرر رفع التوصيات اللازمة بشأنها (دون ذكرها) بعد التوافق عليها، إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
https://sarabic.ae/20240514/ولي-العهد-البحريني-قمة-المنامة-تأتي-تجسيدا-لالتزام-المملكة-تجاه-تعزيز-منظومة-العمل-العربي-المشترك-1088829681.html
https://sarabic.ae/20240513/حرب-غزة-تتصدر-مباحثات-قمة-البحرين-التاريخية--1088810005.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, قمة البحرين, البحرين, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, أخبار فلسطين اليوم, قمة البحرين, البحرين, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مستشارة بوزارة الإعلام البحرينية لـ"سبوتنيك": ملفات ساخنة على طاولة القمة العربية

13:19 GMT 14.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIلولوة بودلامة مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام البحرينية
لولوة بودلامة مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام البحرينية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قالت لولوة بودلامة، مستشارة شؤون الإعلام في وزارة الإعلام البحرينية، إن المملكة تستضيف حدثا تاريخيًا متمثلا في القمة العربية، والتي من المتوقع أن تكون استثنائية بفضل الملفات الساخنة على السطح.
وأضافت في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال القمة العربية في البحرين، أن المملكة نجحت منذ اليوم الأول لاستضافة الوفود في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، والتي لديها نفس التطلعات والتحديات ونفس الملفات التي تؤرق الجميع.
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
ولي العهد البحريني: قمة المنامة تأتي تجسيدا لالتزام المملكة تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك
13:02 GMT
وفيما يتعلق بأهم الملفات التي تناقشها القمة، كشفت بودلامة أن القضية الفلسطينية تأتي في سلم أولوية القمة العربية بالبحرين، وكذلك قضايا التنمية التي ستجد مكانها في أعمال هذه القمة بل شك، لا سيما وأن الشعب العربي متطلع دائما للتنمية والاقتصاد.
وأعربت عن أملها في نجاح مخرجات ومفرزات القمة في مناقشة القضايا التي تهم الشارع العربي، وأن تعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الشعوب العربية.
وأشارت إلى أن البحرين دولة تحترم جميع الدول، ولديها علاقات متميزة معها، وهذا ما يجعل المملكة مختلفة ومميزة، حيث لا تملك أي مواقف سياسية صلبة تجاه أي دولة، في ظل اتباع الدبلوماسية، والسياسة المرنة والنهج الحكيم.
وأشادت بودلامة بالعلاقات الروسية البحرينية، مضيفةً أن المنامة تملك علاقات راقية مع موسكو، وهو ما اتضح خلال الزيارات الأخيرة المتبادلة بين الرؤساء والوزراء في البلدين.
ويتصدر ملف الحرب المتواصلة في غزة، أول قمة عربية تقام على أرض مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
حرب غزة تتصدر مباحثات قمة البحرين "التاريخية"
أمس, 20:18 GMT
وتوافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة التي تحمل الرقم 33.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الخارجية البحرينية، عبد الله بن أحمد آل خليفة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتقرر رفع التوصيات اللازمة بشأنها (دون ذكرها) بعد التوافق عليها، إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
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Ребенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة شبه منهارة21:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMT
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