https://sarabic.ae/20240515/مندوب-فلسطين-بالجامعة-العربية-لـسبوتنيك-قمة-البحرين-تتبنى-إقامة-مؤتمر-للسلام-وروسيا-مدعوة-للحضور-1088868089.html

مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين تتبنى إقامة مؤتمر للسلام وروسيا مدعوة للحضور

مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين تتبنى إقامة مؤتمر للسلام وروسيا مدعوة للحضور

سبوتنيك عربي

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية، إن إحدى المبادرات الرئيسية التي ستخرج عن قمة البحرين، تبني مبادرة إقامة مؤتمر دولي للسلام... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T15:45+0000

2024-05-15T15:45+0000

2024-05-15T16:18+0000

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وأضاف في مقابلة مع مراسل "سبوتنيك" على هامش قمة البحرين، أن هذه إحدى المبادرات التي ستتبناها القمة، وكل الدول أصحاب المصلحة والراعية لعملية السلام مدعوة للحضور، من بينها الرباعية الدولية، روسيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والتي أصبحت بمثابة الوسيط في عملية السلام، وهي داعمة للقضية الفلسطينية.وأكد العكلوك أن كل هذه الدول بالتأكيد ستكون لها إسهامات في هذا المؤتمر المهم، موضحا أن المؤتمر في الأساس خطة الرئيس محمود عباس للسلام، التي أطلقها عام 2018 في مجلس الأمن، وأكد عليها في كل خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.واعتبر أن القمة العربية اليوم تستجيب لخطة الرئيس عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق معايير، منها إطار زمني محدد لإنهاء التفاوض، ومنها الأسس القانون الدولي قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.وعقد وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.

https://sarabic.ae/20240514/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-لـسبوتنيك-قمة-البحرين-ستخرج-بموقف-عربي-شامل-وداعم-لفلسطين-1088839918.html

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