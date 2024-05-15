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مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين تتبنى إقامة مؤتمر للسلام وروسيا مدعوة للحضور
مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين تتبنى إقامة مؤتمر للسلام وروسيا مدعوة للحضور
سبوتنيك عربي
قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية، إن إحدى المبادرات الرئيسية التي ستخرج عن قمة البحرين، تبني مبادرة إقامة مؤتمر دولي للسلام... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T15:45+0000
2024-05-15T16:18+0000
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وأضاف في مقابلة مع مراسل "سبوتنيك" على هامش قمة البحرين، أن هذه إحدى المبادرات التي ستتبناها القمة، وكل الدول أصحاب المصلحة والراعية لعملية السلام مدعوة للحضور، من بينها الرباعية الدولية، روسيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والتي أصبحت بمثابة الوسيط في عملية السلام، وهي داعمة للقضية الفلسطينية.وأكد العكلوك أن كل هذه الدول بالتأكيد ستكون لها إسهامات في هذا المؤتمر المهم، موضحا أن المؤتمر في الأساس خطة الرئيس محمود عباس للسلام، التي أطلقها عام 2018 في مجلس الأمن، وأكد عليها في كل خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.واعتبر أن القمة العربية اليوم تستجيب لخطة الرئيس عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق معايير، منها إطار زمني محدد لإنهاء التفاوض، ومنها الأسس القانون الدولي قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.وعقد وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
https://sarabic.ae/20240514/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-لـسبوتنيك-قمة-البحرين-ستخرج-بموقف-عربي-شامل-وداعم-لفلسطين-1088839918.html
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, البحرين, قمة البحرين, أخبار فلسطين اليوم
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, البحرين, قمة البحرين, أخبار فلسطين اليوم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين تتبنى إقامة مؤتمر للسلام وروسيا مدعوة للحضور

15:45 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 16:18 GMT 15.05.2024)
© Sputnik . WAEL MAGDIمهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية
مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية، إن إحدى المبادرات الرئيسية التي ستخرج عن قمة البحرين، تبني مبادرة إقامة مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، ويعقد في البحرين.
وأضاف في مقابلة مع مراسل "سبوتنيك" على هامش قمة البحرين، أن هذه إحدى المبادرات التي ستتبناها القمة، وكل الدول أصحاب المصلحة والراعية لعملية السلام مدعوة للحضور، من بينها الرباعية الدولية، روسيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والتي أصبحت بمثابة الوسيط في عملية السلام، وهي داعمة للقضية الفلسطينية.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": قمة البحرين ستخرج بموقف عربي شامل وداعم لفلسطين
أمس, 17:36 GMT
وأكد العكلوك أن كل هذه الدول بالتأكيد ستكون لها إسهامات في هذا المؤتمر المهم، موضحا أن المؤتمر في الأساس خطة الرئيس محمود عباس للسلام، التي أطلقها عام 2018 في مجلس الأمن، وأكد عليها في كل خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر أن القمة العربية اليوم تستجيب لخطة الرئيس عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق معايير، منها إطار زمني محدد لإنهاء التفاوض، ومنها الأسس القانون الدولي قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
وعقد وزراء الخارجية العرب، أمس الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
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