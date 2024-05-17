https://sarabic.ae/20240517/أستارتا-بندقية-قنص-روسية-دقتها-4-أضعاف-البنادق-الأمريكية-1088941235.html
"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية
"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية
سبوتنيك عربي
تمثل بنادق القنص إحدى أخطر الأسلحة التي يحملها الجنود خلال المعارك البرية، لأن القناص يمكن أن ينشر الذعر بين جنود العدو ويعيق تقدمهم، ويرتبط ذلك بأداء القناص... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T16:23+0000
2024-05-17T16:23+0000
2024-05-17T16:23+0000
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وتطور روسيا بنادق القنص تصنف ضمن الأفضل في العالم، ومنها بندقية "أستارتا" الجديدة، التي تلبي متطلبات التخفي لقناص يواجه وسائل رصد متطورة تحاول العثور عليه، في ذات الوقت الذي توفر له قدرة على إصابة الهدف بدقة عالية أيا كانت الظروف المحيطة به.وتستخدم بندقية "أستارتا" الروسية الجديدة طلقات عيار 12.7 ملم، مكنتها خلال التجارب من إصابة هدف مساحته لا تتجاوز (1.5 سم مربع) من مسافة 100 متر، بـ5 طلقات متتالية دون أن تحيد أي منها خارج النقطة المحددة.وتشير تقارير إلى أن دقة البندقية الروسية "أستارتا" تتجاوز دقة بنادق القنص الأمريكية "باريت"، عدة مرات، حسبما ذكر موقع "توب وور" الروسي.فبينما تستطيع البندقية الروسية إطلاق 5 رصاصات متتالية في مساحة لا تتجاوز (1.5 سم مربع)، فإن أدق عملية إطلاق متتالية لبندقية القنص الأمريكية "باريت" كانت (6 سم مربعة).وتم تطوير بندقية "أستارتا" الروسية لتكون بندقية قنص نصف آلية (نظام تعمير ذاتي دون إطلاق)، وهو ما يوفر على القناص الحاجة إلى استخدام التعمير اليدوي عقب كل عملية إطلاق، ما يعني تقليل حاجته للحركة لزيادة قدرته على التخفي.ويضاف إلى ذلك أن نظام التعمير الذاتي يوفر للقناص أيضا القدرة على الانتقال من هدف إلى هدف بسرعة كبيرة، مع امتلاكها دقة عالية في التصويب.وتمثل البندقية الروسية سلاحا جيدا لعناصر القوات الخاصة تمكنهم من استهداف جميع الأهداف المعادية سواء كانت أهدافا بشرية مكشوفة أو حتى داخل مدرعات، لأن طلقاتها عيار 12.7 ملم، تمكنها من اختراق أنواع مختلفة من الدروع، وهي تتفوق على بنادق روسية أخرى تستخدم ذات العيار مثل "أو إس في - 96".
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https://sarabic.ae/20230518/7-بنادق-قنص-روسية-بقدرات-خارقة-1077176050.html
https://sarabic.ae/20180123/مواصفات-بندقية-القنص-الروسية-1029435483.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية
تمثل بنادق القنص إحدى أخطر الأسلحة التي يحملها الجنود خلال المعارك البرية، لأن القناص يمكن أن ينشر الذعر بين جنود العدو ويعيق تقدمهم، ويرتبط ذلك بأداء القناص وكفاءة البندقية التي يستخدمها.
وتطور روسيا بنادق القنص تصنف ضمن الأفضل في العالم، ومنها بندقية
"أستارتا" الجديدة، التي تلبي متطلبات التخفي لقناص يواجه وسائل رصد متطورة تحاول العثور عليه، في ذات الوقت الذي توفر له قدرة على إصابة الهدف بدقة عالية أيا كانت الظروف المحيطة به.
وتستخدم بندقية "أستارتا" الروسية الجديدة طلقات عيار 12.7 ملم، مكنتها خلال التجارب من إصابة هدف مساحته لا تتجاوز (1.5 سم مربع) من مسافة 100 متر، بـ5 طلقات متتالية دون أن تحيد أي منها خارج النقطة المحددة.
وتشير تقارير إلى أن دقة البندقية الروسية "أستارتا" تتجاوز دقة بنادق القنص الأمريكية "باريت"، عدة مرات، حسبما ذكر
موقع "توب وور" الروسي.
فبينما تستطيع البندقية الروسية إطلاق 5 رصاصات متتالية
في مساحة لا تتجاوز (1.5 سم مربع)، فإن أدق عملية إطلاق متتالية لبندقية القنص الأمريكية "باريت" كانت (6 سم مربعة).
وتم تطوير بندقية "أستارتا" الروسية لتكون بندقية قنص نصف آلية (نظام تعمير ذاتي دون إطلاق)، وهو ما يوفر على القناص الحاجة إلى استخدام التعمير اليدوي عقب كل عملية إطلاق، ما يعني تقليل حاجته للحركة لزيادة قدرته على التخفي.
ويضاف إلى ذلك أن نظام التعمير الذاتي يوفر للقناص أيضا القدرة على الانتقال من هدف إلى هدف بسرعة كبيرة، مع امتلاكها دقة عالية في التصويب.
وتمثل البندقية الروسية سلاحا جيدا لعناصر القوات الخاصة تمكنهم من استهداف جميع الأهداف المعادية
سواء كانت أهدافا بشرية مكشوفة أو حتى داخل مدرعات، لأن طلقاتها عيار 12.7 ملم، تمكنها من اختراق أنواع مختلفة من الدروع، وهي تتفوق على بنادق روسية أخرى تستخدم ذات العيار مثل "أو إس في - 96".