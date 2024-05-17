"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية

عربي
أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240517/أستارتا-بندقية-قنص-روسية-دقتها-4-أضعاف-البنادق-الأمريكية-1088941235.html
"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية
"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية
سبوتنيك عربي
تمثل بنادق القنص إحدى أخطر الأسلحة التي يحملها الجنود خلال المعارك البرية، لأن القناص يمكن أن ينشر الذعر بين جنود العدو ويعيق تقدمهم، ويرتبط ذلك بأداء القناص... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T16:23+0000
2024-05-17T16:23+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053520099_0:134:1321:877_1920x0_80_0_0_dafd94110cfd0e0dca03729451881e80.jpg
وتطور روسيا بنادق القنص تصنف ضمن الأفضل في العالم، ومنها بندقية "أستارتا" الجديدة، التي تلبي متطلبات التخفي لقناص يواجه وسائل رصد متطورة تحاول العثور عليه، في ذات الوقت الذي توفر له قدرة على إصابة الهدف بدقة عالية أيا كانت الظروف المحيطة به.وتستخدم بندقية "أستارتا" الروسية الجديدة طلقات عيار 12.7 ملم، مكنتها خلال التجارب من إصابة هدف مساحته لا تتجاوز (1.5 سم مربع) من مسافة 100 متر، بـ5 طلقات متتالية دون أن تحيد أي منها خارج النقطة المحددة.وتشير تقارير إلى أن دقة البندقية الروسية "أستارتا" تتجاوز دقة بنادق القنص الأمريكية "باريت"، عدة مرات، حسبما ذكر موقع "توب وور" الروسي.فبينما تستطيع البندقية الروسية إطلاق 5 رصاصات متتالية في مساحة لا تتجاوز (1.5 سم مربع)، فإن أدق عملية إطلاق متتالية لبندقية القنص الأمريكية "باريت" كانت (6 سم مربعة).وتم تطوير بندقية "أستارتا" الروسية لتكون بندقية قنص نصف آلية (نظام تعمير ذاتي دون إطلاق)، وهو ما يوفر على القناص الحاجة إلى استخدام التعمير اليدوي عقب كل عملية إطلاق، ما يعني تقليل حاجته للحركة لزيادة قدرته على التخفي.ويضاف إلى ذلك أن نظام التعمير الذاتي يوفر للقناص أيضا القدرة على الانتقال من هدف إلى هدف بسرعة كبيرة، مع امتلاكها دقة عالية في التصويب.وتمثل البندقية الروسية سلاحا جيدا لعناصر القوات الخاصة تمكنهم من استهداف جميع الأهداف المعادية سواء كانت أهدافا بشرية مكشوفة أو حتى داخل مدرعات، لأن طلقاتها عيار 12.7 ملم، تمكنها من اختراق أنواع مختلفة من الدروع، وهي تتفوق على بنادق روسية أخرى تستخدم ذات العيار مثل "أو إس في - 96".
https://sarabic.ae/20240305/بعد-الكشف-عن-قصة-الثعلب-الروسي-معلومات-عن-بعض-بنادق-القنص-الروسية-الخارقة-1086698422.html
https://sarabic.ae/20230518/7-بنادق-قنص-روسية-بقدرات-خارقة-1077176050.html
https://sarabic.ae/20180123/مواصفات-بندقية-القنص-الروسية-1029435483.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053520099_0:0:1169:877_1920x0_80_0_0_11d5791ab4617b237f5488e4e7553fa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية

16:23 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Alaa El-Moteryبندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبر
تمثل بنادق القنص إحدى أخطر الأسلحة التي يحملها الجنود خلال المعارك البرية، لأن القناص يمكن أن ينشر الذعر بين جنود العدو ويعيق تقدمهم، ويرتبط ذلك بأداء القناص وكفاءة البندقية التي يستخدمها.
وتطور روسيا بنادق القنص تصنف ضمن الأفضل في العالم، ومنها بندقية "أستارتا" الجديدة، التي تلبي متطلبات التخفي لقناص يواجه وسائل رصد متطورة تحاول العثور عليه، في ذات الوقت الذي توفر له قدرة على إصابة الهدف بدقة عالية أيا كانت الظروف المحيطة به.
بندقية قنص روسية طراز لابيف دي إكس إل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
بعد الكشف عن قصة "الثعلب" الروسي.. معلومات عن بعض بنادق القنص الروسية الخارقة
5 مارس, 19:52 GMT
وتستخدم بندقية "أستارتا" الروسية الجديدة طلقات عيار 12.7 ملم، مكنتها خلال التجارب من إصابة هدف مساحته لا تتجاوز (1.5 سم مربع) من مسافة 100 متر، بـ5 طلقات متتالية دون أن تحيد أي منها خارج النقطة المحددة.
وتشير تقارير إلى أن دقة البندقية الروسية "أستارتا" تتجاوز دقة بنادق القنص الأمريكية "باريت"، عدة مرات، حسبما ذكر موقع "توب وور" الروسي.
بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
7 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة
18 مايو 2023, 11:03 GMT
فبينما تستطيع البندقية الروسية إطلاق 5 رصاصات متتالية في مساحة لا تتجاوز (1.5 سم مربع)، فإن أدق عملية إطلاق متتالية لبندقية القنص الأمريكية "باريت" كانت (6 سم مربعة).
وتم تطوير بندقية "أستارتا" الروسية لتكون بندقية قنص نصف آلية (نظام تعمير ذاتي دون إطلاق)، وهو ما يوفر على القناص الحاجة إلى استخدام التعمير اليدوي عقب كل عملية إطلاق، ما يعني تقليل حاجته للحركة لزيادة قدرته على التخفي.
بندقية قنص - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2018
مواصفات بندقية القنص الروسية "أو إس في" (فيديو)
23 يناير 2018, 13:20 GMT
ويضاف إلى ذلك أن نظام التعمير الذاتي يوفر للقناص أيضا القدرة على الانتقال من هدف إلى هدف بسرعة كبيرة، مع امتلاكها دقة عالية في التصويب.
وتمثل البندقية الروسية سلاحا جيدا لعناصر القوات الخاصة تمكنهم من استهداف جميع الأهداف المعادية سواء كانت أهدافا بشرية مكشوفة أو حتى داخل مدرعات، لأن طلقاتها عيار 12.7 ملم، تمكنها من اختراق أنواع مختلفة من الدروع، وهي تتفوق على بنادق روسية أخرى تستخدم ذات العيار مثل "أو إس في - 96".
© Sputnikإس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
إس في - 99... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала