https://sarabic.ae/20240516/مصدر-رصد-قناصات-ألمانيات-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1088900550.html
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفاد أحد السكان المحليين بأنه شاهد قناصات ناطقات بالألمانية في قرية سيمينوفكا في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في عام 2023. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T13:44+0000
2024-05-16T13:44+0000
2024-05-16T13:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قال سيرغي أحد السكان المحليين، الذي تم إجلاؤه في نهاية أبريل/نيسان، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك أمريكيون وتشيكيون ورومانيون في سيمينوفكا، وكانت معظم النساء الألمانيات قناصات".وفي السياق ذاته، أشار أندريه زميل سيرغي أنه أيضًا رأى مرتزقة أجانب في سيمينوفكا.وأكد أندريه أن المرتزقة كان لديهم أسلحة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تدمر-11-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-في-البحر-الأسود-1088899481.html
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-لتخزين-القوارب-المسيرة-ونقاط-نقطة-الانتشار-المرتزقة-الأجانب-1088893061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر: رصد قناصات ألمانيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفاد أحد السكان المحليين بأنه شاهد قناصات ناطقات بالألمانية في قرية سيمينوفكا في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في عام 2023.
قال سيرغي أحد السكان المحليين، الذي تم إجلاؤه في نهاية أبريل/نيسان، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك أمريكيون وتشيكيون ورومانيون في سيمينوفكا، وكانت معظم النساء الألمانيات قناصات".
وأضح سيرغي، أنه رأى فتيات يتحدثن الألمانية يرتدين الزي العسكري ويحملن بنادق قنص في عام 2023.
وفي السياق ذاته، أشار أندريه زميل سيرغي أنه أيضًا رأى مرتزقة أجانب في سيمينوفكا.
وقال: "سمعت محادثات أجنبية باللغتين الإنجليزية والبولندية، رأيت فتيات من هن ومن أين أتين، ليس لدي أي فكرة، لقد رأيت فتيات يرتدين الزي العسكري".
وأكد أندريه أن المرتزقة كان لديهم أسلحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.