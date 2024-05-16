https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-ميغ-29-أوكرانية-و7-صواريخ-أتاكمز-أمريكية---1088893455.html
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T10:39+0000
2024-05-16T10:39+0000
2024-05-16T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، تقدمت وحدات قوات مجموعة "الشمال" إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق درجاتشي وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 205 جنود، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات، ومدفع من طراز "كراب"، ومدافع هاوتزر "دي 30".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 جنديا، و3 مركبات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 20".وأوضح البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 520 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات، ومدافع هاوتزر "إم 777"، ومدفع من طراز "أكاسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.خبير بريطاني: التكتيكات الخاطئة للجيش الأوكراني أدت إلى خسائر فادحة في صفوفهودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-لتخزين-القوارب-المسيرة-ونقاط-نقطة-الانتشار-المرتزقة-الأجانب-1088893061.html
https://sarabic.ae/20240516/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1088880693.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية
10:39 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 16.05.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
تم تدمير 25 مركبة جوية دون طيار، و7 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، وصواريخ "توتشكا-أو"، و4 صواريخ مضادة للرادارات "هارم" و5 قذائف لراجمات "هيمارس" و"أولخا" و5 قنابل جوية موجهة "هامر.
وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، تقدمت وحدات قوات مجموعة "الشمال" إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق درجاتشي وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 205 جنود، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات، ومدفع من طراز "كراب"، ومدافع هاوتزر "دي 30".
وحدات قوات مجموعة "الغرب" حسنت تموضعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 جنديا، و3 مركبات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 20".
وأوضح البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 520 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات، ومدافع هاوتزر "إم 777"، ومدفع من طراز "أكاسيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.