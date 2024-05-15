https://sarabic.ae/20240515/خبير-بريطاني-التكتيكات-الخاطئة-للجيش-الأوكراني-أدت-إلى-خسائر-فادحة-في-صفوفه-1088877814.html
خبير بريطاني: التكتيكات الخاطئة للجيش الأوكراني أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه
خبير بريطاني: التكتيكات الخاطئة للجيش الأوكراني أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه
سبوتنيك عربي
قال الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن التكتيكات الخاطئة للقوات المسلحة الأوكرانية الدفاعية أدت إلى خسائر فادحة في صفوفها. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T20:41+0000
2024-05-15T20:41+0000
2024-05-15T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "للأسف، ليس لدينا أي شخص آخر في الاحتياط، وهذا أيضًا ما أدت إليه السياسة الغريبة التي تتبعها أوكرانيا، بالدفاع عن كل ملليمتر من الأرض والقيام بعمليات هجومية غير مثمرة".وبحسب الخبير، فإن هذا الوضع تطور بسبب تصرفات الغرب التي دفعت نظام كييف العام الماضي إلى شن هجوم صيفي كارثي. وأوضح أنه نتيجة لذلك فقدت أوكرانيا معدات عسكرية.في وقت سابق من يوم 3 مايو/ أيار الجاري، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات من القوات الروسية تواصل اقتحام نظام معاقل العدو على طول خط الاتصال القتالي بأكمله، وأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى التشبث بالخطوط الفردية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
https://sarabic.ae/20240515/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-قنبلتين-موجهتين-من-نوع-هامر-فرنسيتي-الصنع-1088876283.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
خبير بريطاني: التكتيكات الخاطئة للجيش الأوكراني أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه
قال الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن التكتيكات الخاطئة للقوات المسلحة الأوكرانية الدفاعية أدت إلى خسائر فادحة في صفوفها.
وأضاف ميركوريس في مدونته على "يوتيوب": "للأسف، ليس لدينا أي شخص آخر في الاحتياط، وهذا أيضًا ما أدت إليه السياسة الغريبة التي تتبعها أوكرانيا، بالدفاع عن كل ملليمتر من الأرض والقيام بعمليات هجومية غير مثمرة".
وبحسب الخبير، فإن هذا الوضع تطور بسبب تصرفات الغرب التي دفعت نظام كييف العام الماضي إلى شن هجوم صيفي كارثي. وأوضح أنه نتيجة لذلك فقدت أوكرانيا معدات عسكرية.
في وقت سابق من يوم 3 مايو/ أيار الجاري، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات من القوات الروسية تواصل اقتحام نظام معاقل العدو على طول خط الاتصال القتالي بأكمله، وأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى التشبث بالخطوط الفردية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.