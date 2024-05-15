https://sarabic.ae/20240515/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-قنبلتين-موجهتين-من-نوع-هامر-فرنسيتي-الصنع-1088876283.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط قنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسيتي الصنع

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط قنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسيتي الصنع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسيتي الصنع أطلقتهما أوكرانيا فوق مقاطعة... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T19:51+0000

2024-05-15T19:51+0000

2024-05-15T19:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في 15 مايو/ أيار، من الساعة 20:00 إلى الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام قنابل موجهة من نوع هامر فرنسية الصنع ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29" تابعة لنظام كييف، وضربت أهدافا في 135 منطقة أوكرانية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للكتيبة 58 مشاة آلية، واللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق ستارومايورسكوي، وأوروزاينوي، وفوديانيوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 135 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و40 طائرة من دون طيار، وأربعة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" أمريكية الصنع، و12 صاروخًا أمريكيًا من طراز "أتاكمز" و"توتشكا – يو"، بالإضافة إلى 45 صاروخًا أمريكيًا.وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للكتيبة 58 مشاة آلية، واللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق ستارومايورسكوي، وأوروزاينوي، وفوديانيوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 135 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و40 طائرة من دون طيار، وأربعة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" أمريكية الصنع، و12 صاروخًا أمريكيًا من طراز "أتاكمز" و"توتشكا – يو"، بالإضافة إلى 45 صاروخًا أمريكيًا.

https://sarabic.ae/20240515/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للوقود-وورشة-لإنتاج-قطع-الصواريخ-في-نيكولايف-1088860030.html

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روسيا, رصد عسكري