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مساحة حرة
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-لتخزين-القوارب-المسيرة-ونقاط-نقطة-الانتشار-المرتزقة-الأجانب-1088893061.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب نقاط انتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني
طائرات تكتيكية روسية تضرب نقاط انتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب، ونقاط الانتشار لتشكيل... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T10:29+0000
2024-05-16T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة".وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا وأوروزاينوي التابعة لجمهورية دونيتسك".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 40 عسكريًا وأربع مركبات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240515/الدفاع-الروسي-يعلن-اعتراض-5-صواريخ-أتاكمز-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1088878330.html
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طائرات تكتيكية روسية تضرب نقاط انتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني

10:29 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 10:48 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب، ونقاط الانتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني.
وقالت الوزارة في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب نقطة الانتشار المؤقتة للتشكيل القومي "سونتشكو" التابع للمخابرات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تراكمات القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 113 منطقة".


وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا وأوروزاينوي التابعة لجمهورية دونيتسك".

وبحسب البيان، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 125 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع "كراب" بولندي، ومدفع "غياتسينت-بي".

وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 40 عسكريًا وأربع مركبات".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسي يعلن اعتراض 5 صواريخ "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم
أمس, 22:18 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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