https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-لتخزين-القوارب-المسيرة-ونقاط-نقطة-الانتشار-المرتزقة-الأجانب-1088893061.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب نقاط انتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني
طائرات تكتيكية روسية تضرب نقاط انتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب، ونقاط الانتشار لتشكيل... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T10:29+0000
2024-05-16T10:29+0000
2024-05-16T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة".وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا وأوروزاينوي التابعة لجمهورية دونيتسك".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 40 عسكريًا وأربع مركبات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240515/الدفاع-الروسي-يعلن-اعتراض-5-صواريخ-أتاكمز-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1088878330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4ae7fb550309b6eac1edf563cd429286.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طائرات تكتيكية روسية تضرب نقاط انتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني
10:29 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 10:48 GMT 16.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب، ونقاط الانتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني.
وقالت الوزارة في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب نقطة الانتشار المؤقتة للتشكيل القومي "سونتشكو" التابع للمخابرات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تراكمات القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 113 منطقة".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا وأوروزاينوي التابعة لجمهورية دونيتسك".
وبحسب البيان، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 125 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع "كراب" بولندي، ومدفع "غياتسينت-بي".
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 40 عسكريًا وأربع مركبات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.