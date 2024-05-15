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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240515/الدفاع-الروسي-يعلن-اعتراض-5-صواريخ-أتاكمز-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1088878330.html
الدفاع الروسي يعلن اعتراض 5 صواريخ "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسي يعلن اعتراض 5 صواريخ "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمز" أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T22:18+0000
2024-05-15T22:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية التكتيكية ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".وأضافت: "تم تدمير خمسة صواريخ عملياتية تكتيكية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي جمهورية القرم".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويكثف نظام كييف من عمليات القصف للمدن والمناطق المدنية الآهلة دون أن يأبه لمحرمات التشريعات الإنسانية والقوانين الدولية، وذلك على ضوء التقدم والنجاح الذي تحرزه القوات المسلحة الروسية على جبهات القتال العسكرية وازدياد الخسائر الفادحة التي تمنتها القوات العسكرية الأوكرانية على جبهات القتال.وتعمدت القوات الأوكرانية مؤخرًا استهداف بناية سكنية في مدينة بيلغورود مما تسبب بانهيارها ومصرع 19 مواطنًا.فيما أبلغ أمس سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن مناقشة قصف كييف لمدينة بيلغورود في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ستجري في 20 مايو، وأنه يجب أن "تخضع هذه الأفعال لتقييم قانوني".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف."
https://sarabic.ae/20240515/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-قنبلتين-موجهتين-من-نوع-هامر-فرنسيتي-الصنع-1088876283.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسي يعلن اعتراض 5 صواريخ "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم

22:18 GMT 15.05.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمز" أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية التكتيكية ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط قنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسيتي الصنع
19:51 GMT
وأضافت: "تم تدمير خمسة صواريخ عملياتية تكتيكية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي جمهورية القرم".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويكثف نظام كييف من عمليات القصف للمدن والمناطق المدنية الآهلة دون أن يأبه لمحرمات التشريعات الإنسانية والقوانين الدولية، وذلك على ضوء التقدم والنجاح الذي تحرزه القوات المسلحة الروسية على جبهات القتال العسكرية وازدياد الخسائر الفادحة التي تمنتها القوات العسكرية الأوكرانية على جبهات القتال.
وتعمدت القوات الأوكرانية مؤخرًا استهداف بناية سكنية في مدينة بيلغورود مما تسبب بانهيارها ومصرع 19 مواطنًا.
فيما أبلغ أمس سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن مناقشة قصف كييف لمدينة بيلغورود في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ستجري في 20 مايو، وأنه يجب أن "تخضع هذه الأفعال لتقييم قانوني".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف."
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