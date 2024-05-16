https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تدمر-11-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-في-البحر-الأسود-1088899481.html
القوات الروسية تدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود
القوات الروسية تدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T12:52+0000
2024-05-16T12:52+0000
2024-05-16T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 14.00 بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من البحر الأسود، متجهة نحو شبه جزيرة القرم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتقوم قوات نظام كييف، بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات من خلال طائرات مسيرة وتنفذ عمليات تخريب إرهابية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.خبير بريطاني: التكتيكات الخاطئة للجيش الأوكراني أدت إلى خسائر فادحة في صفوفهودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-ميغ-29-أوكرانية-و7-صواريخ-أتاكمز-أمريكية---1088893455.html
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-لتخزين-القوارب-المسيرة-ونقاط-نقطة-الانتشار-المرتزقة-الأجانب-1088893061.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود
12:52 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 12:58 GMT 16.05.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 14.00 بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من البحر الأسود، متجهة نحو شبه جزيرة القرم".
تم تدمير 11 قاربًا مسيّرًا بالأسلحة القياسية للطيران البحري التابع للبحرية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتقوم قوات نظام كييف، بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات من خلال طائرات مسيرة وتنفذ عمليات تخريب إرهابية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.