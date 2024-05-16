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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تدمر-11-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-في-البحر-الأسود-1088899481.html
القوات الروسية تدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود
القوات الروسية تدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T12:52+0000
2024-05-16T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 14.00 بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من البحر الأسود، متجهة نحو شبه جزيرة القرم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتقوم قوات نظام كييف، بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات من خلال طائرات مسيرة وتنفذ عمليات تخريب إرهابية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.خبير بريطاني: التكتيكات الخاطئة للجيش الأوكراني أدت إلى خسائر فادحة في صفوفهودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-ميغ-29-أوكرانية-و7-صواريخ-أتاكمز-أمريكية---1088893455.html
https://sarabic.ae/20240516/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-لتخزين-القوارب-المسيرة-ونقاط-نقطة-الانتشار-المرتزقة-الأجانب-1088893061.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود

12:52 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 12:58 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 11 زورقًا أوكرانيًا مسيّرا، متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 14.00 بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من البحر الأسود، متجهة نحو شبه جزيرة القرم".

تم تدمير 11 قاربًا مسيّرًا بالأسلحة القياسية للطيران البحري التابع للبحرية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
مصنع لانتاج مقاتلات ميغ-29 متعددة المهام في محيط موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية
10:39 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتقوم قوات نظام كييف، بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات من خلال طائرات مسيرة وتنفذ عمليات تخريب إرهابية.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب نقاط انتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني
10:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
خبير بريطاني: التكتيكات الخاطئة للجيش الأوكراني أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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