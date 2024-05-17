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أمريكا وإيران تجريان محادثات غير مباشرة في عمان لتجنب التصعيد الإقليمي
أمريكا وإيران تجريان محادثات غير مباشرة في عمان لتجنب التصعيد الإقليمي
سبوتنيك عربي
أجرى مسؤولون أمريكيون كبار محادثات غير مباشرة مع نظرائهم الإيرانيين في عمان، لمناقشة سبل تجنب التصعيد في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكي نقلاً عن مصادر... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T23:35+0000
2024-05-17T23:35+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقارير الإعلامية الأمريكية، إن المحادثات مع إيران في عمان كانت الثانية على التوالي منذ يناير/ كانون الثاني العام الجاري، وشارك فيها منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ونائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن "العملية الانتقامية [ضد إسرائيل] يُطلق عليها اسم [الوعد الصادق]".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل".وقصف الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين اثنين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من معاونيهما.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم

أمريكا وإيران تجريان محادثات غير مباشرة في عمان لتجنب التصعيد الإقليمي

23:35 GMT 17.05.2024
© AP Photo / Evan Vucciالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أجرى مسؤولون أمريكيون كبار محادثات غير مباشرة مع نظرائهم الإيرانيين في عمان، لمناقشة سبل تجنب التصعيد في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكي نقلاً عن مصادر مطلعة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقارير الإعلامية الأمريكية، إن المحادثات مع إيران في عمان كانت الثانية على التوالي منذ يناير/ كانون الثاني العام الجاري، وشارك فيها منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ونائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي.
وبحسب التقارير، فقد وصل المسؤولون الأمريكيون إلى مسقط يوم الثلاثاء واجتمعوا مع وسطاء عمانيين لمناقشة العواقب المحتملة لتصرفات إيران ووكلائها في المنطقة، وبحث ملف البرنامج النووي الإيراني.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".
وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن "العملية الانتقامية [ضد إسرائيل] يُطلق عليها اسم [الوعد الصادق]".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل".
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
البيت الأبيض: واشنطن لم تستأنف بعد تزويد إسرائيل بـ"شحنات القنابل المجمدة"
20:51 GMT
وقصف الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين اثنين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من معاونيهما.
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