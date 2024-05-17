https://sarabic.ae/20240517/البيت-الأبيض-واشنطن-لم-تستأنف-بعد-تزويد-إسرائيل-بـشحنات-القنابل-المجمدة-1088949297.html

البيت الأبيض: واشنطن لم تستأنف بعد تزويد إسرائيل بـ"شحنات القنابل المجمدة"

البيت الأبيض: واشنطن لم تستأنف بعد تزويد إسرائيل بـ"شحنات القنابل المجمدة"

سبوتنيك عربي

أفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لم تقم حتى الآن بإعادة إمدادات القنابل الجوية المجمدة سابقًا إلى إسرائيل. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T20:51+0000

2024-05-17T20:51+0000

2024-05-17T20:51+0000

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وقال كيربي للصحفيين: "كان هناك توقف في تسليم القنابل التي تزن 2000 رطل. ولا يزال هذا التوقف قائما".وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة تواصل تزويد الجيش الإسرائيلي بـ"الأنواع الثمانية المتبقية من الأسلحة"، دون أن يحدد الأسلحة التي نتحدث عنها.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون)، لويد أوستن، وقف توريد الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، مشيراً إلى الحديث عن دفعة واحدة من المساعدات العسكرية.وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة، إنه سيوقف إمداد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية إذا توسعت العملية العسكرية في قطاع غزة إلى مدينة رفح الجنوبية، والتي على حد قوله، لم يحدث بعد.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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https://sarabic.ae/20240517/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-عن-الاستراتيجية-الوحيدة-لإقناع-السنوار-بالتراجع-عن-مطالبه-1088944883.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية