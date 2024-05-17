https://sarabic.ae/20240517/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-لـسبوتنيك-إسرائيل-ورطت-نفسها-في-حرب-غزة-1088946003.html

خبير في الشأن الإسرائيلي لـ"سبوتنيك": إسرائيل ورطت نفسها في حرب غزة

خبير في الشأن الإسرائيلي لـ"سبوتنيك": إسرائيل ورطت نفسها في حرب غزة

سبوتنيك عربي

لفت الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي، أمير مخّول، إلى أنّ "إسرائيل كانت قلقة من مواقف مصر أخيرا فيما يتعلّق بإعادة النظر بالعلاقة بين البلدين". 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T18:22+0000

2024-05-17T18:22+0000

2024-05-17T18:22+0000

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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "إسرائيل تحاول أن تكسب الوقت وتحاول أن تجد مخارج لورطتها في المنطقة، والمسعى الآن هو إلى تقويض السلطة الفلسطينية على الصعيد العسكري والدبلوماسي والاقتصادي، وذلك لمنع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة".ورأى مخّول أنّ "الحرب على غزة ورّطت إسرائيل داخلياً، فلا يمكن التقدم في هذا الملف ولا يمكن التراجع عنه".وأضاف أنّ "هناك تخوفا من أن تذهب إسرائيل إلى السيناريوهات الأكثر خطورة، أي تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة، لذلك فإن الميناء الذي أقامته الولايات المتحدة قبالة غزة بحراسة أمنية إسرائيلية قد يكون هدفه تهجير الفلسطينيين من غزة".وأوضح أن "إسرائيل إذا اجتاحت رفح بشكل كامل ولم تصل إلى "حماس" أو الأسرى، فإن هذا سيشكل هزيمة كبرى للجيش الإسرائيلي، مما قد يفقد إسرائيل شرعيتها ومكانتها أمام المجتمع الدولي، وقد يتجه المجتمع الدولي إلى فرض حلول من دون الرجوع إلى الولايات المتحدة".وكشف مخّول أنّ "أكبر عقدة لدى الجانب الإسرائيلي تكمن في هيبة الجيش الإسرائيلي، وأن أكثر ما تخشاه هو التورط في حرب استنزاف طويلة قد تجعلها غير قادرة على التقدم في أي اتجاه".وحول نتائج القمة العربية في البحرين، قال مخّول إنّها "كانت مهمة من حيث نص البيان الختامي، ولكن هذا النص لا يتجاوب مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن "لدى الدول العربية قوة كبيرة في التأثير على قرارات الولايات المتحدة وإسرائيل".

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