https://sarabic.ae/20240517/أبو-عبيدة-معركة-طوفان-الأقصى-أحدثت-زلزالا-على-مستوى-الوعي-العالمي-1088943255.html
أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي
أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي
سبوتنيك عربي
قال الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T16:24+0000
2024-05-17T16:24+0000
2024-05-17T16:30+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087800782_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_48de25b5a976e1374bb054029f387841.jpg
جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، التي قال فيها: “نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم.وتابع: "مضى 32 أسبوعا منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموها يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية إسرائيل"، مضيفا: "العدو وحكومته النازية مارس فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا".
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087800782_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_e53209b1874183e3c163b3f44c8b9e20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي
16:24 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 16:30 GMT 17.05.2024)
يتبع
قال الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، التي قال فيها: “نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم.
وتابع: "مضى 32 أسبوعا منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموها يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية إسرائيل"، مضيفا: "العدو وحكومته النازية مارس فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا".