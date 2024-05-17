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أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي
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أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي
أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي
سبوتنيك عربي
قال الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T16:24+0000
2024-05-17T16:30+0000
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، التي قال فيها: “نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم.وتابع: "مضى 32 أسبوعا منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموها يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية إسرائيل"، مضيفا: "العدو وحكومته النازية مارس فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا".
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي

16:24 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 16:30 GMT 17.05.2024)
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023
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قال الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، التي قال فيها: “نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم.
وتابع: "مضى 32 أسبوعا منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموها يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية إسرائيل"، مضيفا: "العدو وحكومته النازية مارس فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا".
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