"تطور خطير"... سقوط قنبلة تزن نصف طن على مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة والجيش يفتح تحقيقا

عربي
بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240517/تطور-خطير-سقوط-قنبلة-تزن-نصف-طن-على-مستوطنة-إسرائيلية-في-غلاف-غزة-والجيش-يفتح-تحقيقا-1088925936.html
"تطور خطير"... سقوط قنبلة تزن نصف طن على مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة والجيش يفتح تحقيقا
"تطور خطير"... سقوط قنبلة تزن نصف طن على مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة والجيش يفتح تحقيقا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسقوط قنبلة تزن نصف طن على مستوطنة إسرائيلية في داخل غلاف غزة بنيران صديقة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T10:04+0000
2024-05-17T10:04+0000
طوفان الأقصى
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911438_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_492f37675360b7e8816bd30487a594c4.jpg
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قنبلة تزن نصف طن سقطت من طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالخطأ على مستوطنة "ياتيد" الواقعة ضمن نطاق غلاف غزة.وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في حادث غير عادي وقع في غلاف غزة نتيجة لسقوط القنبلة التي وقعت عن طريق الخطأ من طائرة عسكرية إسرائيلية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه رغم عدم ووقوع إصابات أو انفجار للقنبلة، فإن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية إخلاء السكان من المنطقة المجاورة لوجود القنبلة.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الخميس، مقتل 5 ضابط و4 جنود وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة نتيجة لنيران صديقة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أسماء ضابط برتبة نقيب و4 جنود قتلوا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة عن طريق قذائف نيران دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي نفسه.وأوضحت الصحيفة أن خمسة مظليين إسرائيليين، أحدهما ضابط برتبة نقيب وهو قائد فصيلة و4 جنود آخرين قتلوا ومعهم 8 آخرين ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، قد قتلوا وأصيبوا بنيران صديقة، حيث اعتقد مطلقو النيران أنهم مقاومون فلسطينيون وليسوا من زملائهم الجنود.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240516/مقتل-ضابط-و4-جنود-إسرائيليين-وإصابة-8-بجراح-خطيرة-بـنيران-صديقة-1088883526.html
https://sarabic.ae/20240517/برلماني-إسرائيلي-سنحكم-غزة-عسكريا-حتى-ندمر-حماس-مهما-كلف-الأمر-1088925019.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911438_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b2058564c223bb99b3845d062cb65708.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

"تطور خطير"... سقوط قنبلة تزن نصف طن على مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة والجيش يفتح تحقيقا

10:04 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Ajwad
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسقوط قنبلة تزن نصف طن على مستوطنة إسرائيلية في داخل غلاف غزة بنيران صديقة.
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قنبلة تزن نصف طن سقطت من طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالخطأ على مستوطنة "ياتيد" الواقعة ضمن نطاق غلاف غزة.
وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في حادث غير عادي وقع في غلاف غزة نتيجة لسقوط القنبلة التي وقعت عن طريق الخطأ من طائرة عسكرية إسرائيلية.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
مقتل ضابط و4 جنود إسرائيليين وإصابة 8 بجراح خطيرة بـ"نيران صديقة"
أمس, 07:13 GMT
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه رغم عدم ووقوع إصابات أو انفجار للقنبلة، فإن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية إخلاء السكان من المنطقة المجاورة لوجود القنبلة.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الخميس، مقتل 5 ضابط و4 جنود وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة نتيجة لنيران صديقة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أسماء ضابط برتبة نقيب و4 جنود قتلوا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة عن طريق قذائف نيران دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي نفسه.
وأوضحت الصحيفة أن خمسة مظليين إسرائيليين، أحدهما ضابط برتبة نقيب وهو قائد فصيلة و4 جنود آخرين قتلوا ومعهم 8 آخرين ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، قد قتلوا وأصيبوا بنيران صديقة، حيث اعتقد مطلقو النيران أنهم مقاومون فلسطينيون وليسوا من زملائهم الجنود.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
برلماني إسرائيلي: سنحكم غزة عسكريا حتى ندمر "حماس" مهما كلف الأمر
09:30 GMT
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала