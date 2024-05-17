https://sarabic.ae/20240517/جنرال-إسرائيلي-سابق-نخوض-حرب-استنزاف-في-غزة-وإطالتها-ستؤدي-إلى-انهيار-الجيش-1088921058.html

جنرال إسرائيلي سابق: نخوض حرب استنزاف في غزة وإطالتها ستؤدي إلى انهيار الجيش

جنرال إسرائيلي سابق: نخوض حرب استنزاف في غزة وإطالتها ستؤدي إلى انهيار الجيش

سبوتنيك عربي

صرح جنرال إسرائيلي سابق، أمس الخميس، بأن بلاده تخوض حرب استنزاف في قطاع غزة، وإطالتها ستؤدي إلى انهيار الجيش، بحسب قوله. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T08:31+0000

2024-05-17T08:31+0000

2024-05-17T08:31+0000

طوفان الأقصى

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

الأخبار

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087800782_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_48de25b5a976e1374bb054029f387841.jpg

ونشر الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، مقالا في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الخميس، حذر من خلاله من "انهيار الجيش الإسرائيلي ومعه انهيار الاقتصاد وإطالة أمد الحرب في قطاع غزة".وأضاف الجنرال بريك بأن "الجيش الإسرائيلي ليس قادرا على هزيمة حركة حماس في غزة، وأن قواته العسكرية تخوض حرب استنزاف مع الحركة في القطاع"، مشيرا إلى أن "الدخول إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، سيكون المسمار الأخير في نعش قدرة إسرائيل على إسقاط حماس".ويشار إلى أنه نشبت خلافات كبيرة داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، خاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت، مطالبته نتنياهو، بإعلان أن "إسرائيل لن تسيطر عسكريا على غزة بعد الحرب، وأن الحكم المدني الفلسطيني هو مصلحة إسرائيلية"، مضيفًا أن هناك اتجاه خطيرا يتطور في بلاده إلى الترويج لحكومة عسكرية إسرائيلية.واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي هذا التطور بديلا خطيرا على أمن إسرائيل القومي، داعيًا نتنياهو إلى اتخاذ القرار والإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بعد الانتهاء من الحرب على القطاع، مشيرًا إلى أن "هذه لحظة اختبار وطني، حتى لو كان ذلك بثمن سياسي".ولم يكتف غالانت، بذلك، بل أعلن معارضته لأي حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب، موضحًا أنه طرح هذا الأمر في مجلس الوزراء الإسرائيلي منذ عدة أشهر دون جدوى، متابعًا أنه "إذا لم يكن هناك بديل لحماس، فسيكون هناك خياران.. حماس أو حكومة عسكرية إسرائيلية.. بديلان كلاهما سيئ".وردا على تصريحات غالانت، قال نتنياهو إنه ليس مستعدا لاستبدال حكم "حماس" في قطاع غزة بحركة فتح، مضيفًا أن أي حديث عن "اليوم التالي" للحرب في غزة لا معنى له ما دامت حركة حماس في القطاع.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240517/نائب-سابق-لرئيس-وزراء-إسرائيل-فشلنا-في-تحقيق-الأهداف-في-الحرب-على-غزة-1088918359.html

https://sarabic.ae/20240517/صحيفة-إسرائيلية-تكشف-عن-وثيقة-اليوم-التالي-للحرب-وتكلفة-الحكم-العسكري-في-غزة-1088919897.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الأخبار, حركة حماس