https://sarabic.ae/20240515/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إنهاء-عمليته-العسكرية-في-حي-الزيتون-بمدينة-غزة-1088848347.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، "انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة بعد استمرارها لستة أيام". 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T07:11+0000
2024-05-15T07:11+0000
2024-05-15T07:11+0000
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وهدد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بالعودة إذا لزم الأمر"، مؤكدا أنه "تم القضاء على عشرات المقاتلين في حي الزيتون وتدمير أكثر من 80 بنية تحتية لحماس"، حسب قوله.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240226/الجيش-الإسرائيلي-القضاء-على-أكثر-من-30-مسلحا-في-حي-الزيتون-بمدينة-غزة-خلال-24-ساعة-1086412026.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، "انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة بعد استمرارها لستة أيام".
وهدد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بالعودة إذا لزم الأمر"، مؤكدا أنه "تم القضاء على عشرات المقاتلين في حي الزيتون وتدمير أكثر من 80 بنية تحتية لحماس"، حسب قوله.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.