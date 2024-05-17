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وزير العدل الإسرائيلي السابق: فشلنا في تحقيق الأهداف في الحرب على غزة
وزير العدل الإسرائيلي السابق: فشلنا في تحقيق الأهداف في الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
صرح حاييم رامون، وزير العدل الإسرائيلي السابق، اليوم الجمعة، بأن بلاده فشلت في تحقيق الأهداف في الحرب الدائرة على قطاع غزة، بحسب قوله. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T06:42+0000
2024-05-17T06:56+0000
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الأخبار
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن حاييم رامون، وزير العدل الإسرائيلي السابق، أنه "رغم مرور 8 أشهر على الحرب الدائرة على قطاع غزة، فإن تل أبيب لم تحقق أيا من أهداف الحرب التي حددتها من قبل".وأوضح رامون أن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قد حدد أهدافا مهمة لتلك الحرب، من بينها إسقاط حركة حماس سياسيا وعسكريا"، مضيفا: "لم نبدأ حتى في القيام بذلك".وفي سياق متصل، قدمت إسرائيل، إلى مصر، خطة لإعادة فتح معبر رفح، وذلك بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأفراد من الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت سيكون تحت إشراف وأمن إسرائيلي.ونقل موقع "واللا" عن مصدر مطلع، قوله إنه "بحسب الخطة الإسرائيلية التي أعدها "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، سيتم تخصيص معبر رفح لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة".وأضاف أنه "سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كرم أبو سالم، بحيث تقوم إسرائيل بفحص الشاحنات قبل دخولها إلى القطاع"، مشيرا إلى أن "الخطة تتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها".وسيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً عند المعبر للإشراف على النشاط هناك والعمل كحاجز فاصل بين الممثلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي غادرت المعبر. ووفقا للمصدر، سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حركة حماس.وأشار المصدر إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح ستكون بمثابة دائرة مراقبة إضافية للتأكد من عدم وجود إرهابيين من حماس بين الذين يغادرون أو يدخلون غزة"، حسب وصفه.كما أكد المصدر المطلع على تفاصيل الخطة أن "هدفها الرئيسي هو إخراج حماس بشكل نهائي من معبر رفح".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240517/إعلام-إسرائيل-تعرض-على-مصر-إعادة-فتح-معبر-رفح-بمشاركة-ممثلين-فلسطينيين-وأمميين-1088917655.html
https://sarabic.ae/20240516/جنرال-إسرائيلي-سابق-منتقدا-غالانت-علينا-إقالته-فورا-لعدم-بحثه-كيف-ننتصر-على-حماس-في-غزة-1088888839.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

وزير العدل الإسرائيلي السابق: فشلنا في تحقيق الأهداف في الحرب على غزة

06:42 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 06:56 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم بالرصاص
آلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم بالرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح حاييم رامون، وزير العدل الإسرائيلي السابق، اليوم الجمعة، بأن بلاده فشلت في تحقيق الأهداف في الحرب الدائرة على قطاع غزة، بحسب قوله.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن حاييم رامون، وزير العدل الإسرائيلي السابق، أنه "رغم مرور 8 أشهر على الحرب الدائرة على قطاع غزة، فإن تل أبيب لم تحقق أيا من أهداف الحرب التي حددتها من قبل".
وأوضح رامون أن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قد حدد أهدافا مهمة لتلك الحرب، من بينها إسقاط حركة حماس سياسيا وعسكريا"، مضيفا: "لم نبدأ حتى في القيام بذلك".
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
إعلام: إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأمميين
06:01 GMT
وفي سياق متصل، قدمت إسرائيل، إلى مصر، خطة لإعادة فتح معبر رفح، وذلك بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأفراد من الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت سيكون تحت إشراف وأمن إسرائيلي.
ونقل موقع "واللا" عن مصدر مطلع، قوله إنه "بحسب الخطة الإسرائيلية التي أعدها "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، سيتم تخصيص معبر رفح لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة".
وأضاف أنه "سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كرم أبو سالم، بحيث تقوم إسرائيل بفحص الشاحنات قبل دخولها إلى القطاع"، مشيرا إلى أن "الخطة تتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها".
وسيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً عند المعبر للإشراف على النشاط هناك والعمل كحاجز فاصل بين الممثلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي غادرت المعبر. ووفقا للمصدر، سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حركة حماس.
وأشار المصدر إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح ستكون بمثابة دائرة مراقبة إضافية للتأكد من عدم وجود إرهابيين من حماس بين الذين يغادرون أو يدخلون غزة"، حسب وصفه.
كما أكد المصدر المطلع على تفاصيل الخطة أن "هدفها الرئيسي هو إخراج حماس بشكل نهائي من معبر رفح".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
جنرال إسرائيلي سابق منتقدا غالانت: علينا إقالته فورا لعدم بحثه "كيف ننتصر على حماس في غزة"
أمس, 08:42 GMT
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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