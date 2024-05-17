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صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة "اليوم التالي" للحرب وتكلفة الحكم العسكري في غزة
صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة "اليوم التالي" للحرب وتكلفة الحكم العسكري في غزة
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وثيقة سرية حول تكاليف إقامة الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، من بين خطط "اليوم التالي" بعد الحرب، والتي يعارضها بشكل قاطع وزير... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T08:06+0000
2024-05-17T08:16+0000
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وجاء في الوثيقة: "الحكم العسكري يعني من بين أمور أخرى، تحويل المقاتلين من القيادة الشمالية والوسطى إلى غزة، وزيادة كبيرة في حجم الاحتياطيات".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن الوثيقة: "تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليار دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي نحو 150 مليون شيكل، بحيث لا تشمل تكلفة التشغيل الجاري، وبالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع (بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، طرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وأمور أخرى)".وبحسب الوثيقة، فإن "نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي".وأشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية في غزة، بل على العكس يرى أن الجيش مسؤول عن الأمن هناك، ما يعني أن الجيش سيكون مسؤولا في مرحلة ما عن إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب البديل".وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، من أنه لن يستمر في منصبه إذا كانت هناك سيطرة إسرائيلية على غزة.ودعا غالانت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإعلان بأن إسرائيل لن تحكم قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الخيار مكلف اقتصاديا وعسكريا.وقال غالانت: "سأعارض حكما إسرائيليا عسكريا في غزة، لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات".
https://sarabic.ae/20240517/وزير-إسرائيلي-لنظيره-غالانت-ضع-المفاتيح-واذهب-لبيتك-1088919516.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, طوفان الأقصى

صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة "اليوم التالي" للحرب وتكلفة الحكم العسكري في غزة

08:06 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 08:16 GMT 17.05.2024)
© AFP 2023آثار الدمار في قطاع غزة
آثار الدمار في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وثيقة سرية حول تكاليف إقامة الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، من بين خطط "اليوم التالي" بعد الحرب، والتي يعارضها بشكل قاطع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.
وجاء في الوثيقة: "الحكم العسكري يعني من بين أمور أخرى، تحويل المقاتلين من القيادة الشمالية والوسطى إلى غزة، وزيادة كبيرة في حجم الاحتياطيات".

في الآونة الأخيرة، طُلب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استكشاف وفحص بدائل مختلفة لحكم "حماس" في قطاع غزة، وفي الوثيقة التي كشف عنها، تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن الوثيقة: "تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليار دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي نحو 150 مليون شيكل، بحيث لا تشمل تكلفة التشغيل الجاري، وبالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع (بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، طرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وأمور أخرى)".

وأشارت الوثيقة إلى أنه "من حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق عسكرية هجومية وفرقة دفاعية متمركزة في القطاع".

وبحسب الوثيقة، فإن "نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي".

وأوضحت الوثيقة أن "حكما عسكريا في غزة يعني إضعاف قدرة جيش في الشمال والضفة الغربية، وأزمة في الميزانية وتضرر الخدمات المقدمة للمستوطنين".

وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
وزير إسرائيلي لنظيره غالانت: ضع المفاتيح واذهب لبيتك
07:36 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية في غزة، بل على العكس يرى أن الجيش مسؤول عن الأمن هناك، ما يعني أن الجيش سيكون مسؤولا في مرحلة ما عن إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب البديل".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، قال نتنياهو: "بعد انتهاء الجزء الأكبر من الحرب، نحتاج إلى إعادة الإعمار، وأود أن أرى حكومة مدنية في غزة، ضمن مسؤولية عسكرية إسرائيلية".

وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، من أنه لن يستمر في منصبه إذا كانت هناك سيطرة إسرائيلية على غزة.

ووصف غالانت، في وقت سابق، حكم غزة عسكريا بأنه "مكلف اقتصاديا وعسكريا، وعلى صعيد الأرواح".

ودعا غالانت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإعلان بأن إسرائيل لن تحكم قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الخيار مكلف اقتصاديا وعسكريا.

وجاءت تصريحات غالانت، بعد حديث لنتنياهو حول العملية العسكرية في رفح، والتي قال إنها ستستمر لأسابيع.

وقال غالانت: "سأعارض حكما إسرائيليا عسكريا في غزة، لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات".
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