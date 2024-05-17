https://sarabic.ae/20240517/صحيفة-إسرائيلية-تكشف-عن-وثيقة-اليوم-التالي-للحرب-وتكلفة-الحكم-العسكري-في-غزة-1088919897.html

صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة "اليوم التالي" للحرب وتكلفة الحكم العسكري في غزة

صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة "اليوم التالي" للحرب وتكلفة الحكم العسكري في غزة

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وثيقة سرية حول تكاليف إقامة الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، من بين خطط "اليوم التالي" بعد الحرب، والتي يعارضها بشكل قاطع وزير... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T08:06+0000

2024-05-17T08:06+0000

2024-05-17T08:16+0000

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وجاء في الوثيقة: "الحكم العسكري يعني من بين أمور أخرى، تحويل المقاتلين من القيادة الشمالية والوسطى إلى غزة، وزيادة كبيرة في حجم الاحتياطيات".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن الوثيقة: "تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليار دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي نحو 150 مليون شيكل، بحيث لا تشمل تكلفة التشغيل الجاري، وبالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع (بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، طرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وأمور أخرى)".وبحسب الوثيقة، فإن "نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي".وأشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية في غزة، بل على العكس يرى أن الجيش مسؤول عن الأمن هناك، ما يعني أن الجيش سيكون مسؤولا في مرحلة ما عن إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب البديل".وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، من أنه لن يستمر في منصبه إذا كانت هناك سيطرة إسرائيلية على غزة.ودعا غالانت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإعلان بأن إسرائيل لن تحكم قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الخيار مكلف اقتصاديا وعسكريا.وقال غالانت: "سأعارض حكما إسرائيليا عسكريا في غزة، لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات".

https://sarabic.ae/20240517/وزير-إسرائيلي-لنظيره-غالانت-ضع-المفاتيح-واذهب-لبيتك-1088919516.html

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