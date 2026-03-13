https://sarabic.ae/20260313/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ14-من-الحرب-على-إيران-تعطيل-لينكولن-و80-إصابة-بالجليل-صور-وفيديو-1111436122.html
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة بالجليل.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة بالجليل.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
دخلت المواجهة الكبرى بين طهران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي منعطفاً عسكرياً خطيراً في يومها الـ14، مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعطيل حاملة الطائرات... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T06:33+0000
2026-03-13T06:33+0000
2026-03-13T06:37+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
اليوم
طهران
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa432b4a42b429d3d9dbdf2e22a5d98c.jpg
ميدانيا، لم تتوقف الخسائر عند حدود البحر والجليل، بل امتدت إلى الساحة العراقية التي شهدت سقوط طائرة تزويد بالوقود عملاقة من طراز "KC-135" تابعة للجيش الأمريكي غربي البلاد؛ وبينما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" إسقاطها "بالسلاح المناسب"، أقرت القيادة المركزية الأمريكية بالحادث وإصابة 6 من جنودها، وسط مخاوف دولية متصاعدة من انهيار أمن الطاقة العالمي مع خروج الممرات المائية الحيوية عن السيطرة في ظل هذا التصعيد غير المسبوق.الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيرانارتفاع عدد المصابين إلى 80 إثر سقوط صاروخ على الجليل شمال فلسطين المحتلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية
https://sarabic.ae/20260312/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ12-من-الحرب-على-إيران-1111378811.html
إيران
أخبار إيران
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ed1e93adc0aae0b6620c4af23621581f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, اليوم, طهران, واشنطن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, اليوم, طهران, واشنطن
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة بالجليل.. صور وفيديو
06:33 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 06:37 GMT 13.03.2026)
يتبع
دخلت المواجهة الكبرى بين طهران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي منعطفاً عسكرياً خطيراً في يومها الـ14، مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعطيل حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن". وتزامن هذا التطور مع اشتعال الجبهة الشمالية لإسرائيل، حيث أدى استهداف صاروخي مباشر لمبنى في الجليل إلى وقوع 80 إصابة بحسب الإعلام الإسرائيلي.
ميدانيا، لم تتوقف الخسائر عند حدود البحر والجليل، بل امتدت إلى الساحة العراقية التي شهدت سقوط طائرة تزويد بالوقود عملاقة من طراز "KC-135" تابعة للجيش الأمريكي غربي البلاد؛ وبينما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" إسقاطها "بالسلاح المناسب"، أقرت القيادة المركزية الأمريكية بالحادث وإصابة 6 من جنودها، وسط مخاوف دولية متصاعدة من انهيار أمن الطاقة العالمي مع خروج الممرات المائية الحيوية عن السيطرة في ظل هذا التصعيد غير المسبوق.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران
ارتفاع عدد المصابين إلى 80 إثر سقوط صاروخ على الجليل شمال فلسطين المحتلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية