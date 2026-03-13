https://sarabic.ae/20260313/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ14-من-الحرب-على-إيران-تعطيل-لينكولن-و80-إصابة-بالجليل-صور-وفيديو-1111436122.html

تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة بالجليل.. صور وفيديو

دخلت المواجهة الكبرى بين طهران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي منعطفاً عسكرياً خطيراً في يومها الـ14، مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعطيل حاملة الطائرات... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

ميدانيا، لم تتوقف الخسائر عند حدود البحر والجليل، بل امتدت إلى الساحة العراقية التي شهدت سقوط طائرة تزويد بالوقود عملاقة من طراز "KC-135" تابعة للجيش الأمريكي غربي البلاد؛ وبينما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" إسقاطها "بالسلاح المناسب"، أقرت القيادة المركزية الأمريكية بالحادث وإصابة 6 من جنودها، وسط مخاوف دولية متصاعدة من انهيار أمن الطاقة العالمي مع خروج الممرات المائية الحيوية عن السيطرة في ظل هذا التصعيد غير المسبوق.الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيرانارتفاع عدد المصابين إلى 80 إثر سقوط صاروخ على الجليل شمال فلسطين المحتلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية

