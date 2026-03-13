https://sarabic.ae/20260313/إيران-تعلن-تعطيل-حاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-لينكولن-وإجبارها-على-الانسحاب-من-المنطقة-1111436713.html
إيران تعلن تعطيل حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وإجبارها على الانسحاب من المنطقة
أكد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الجمعة
أكد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الجمعة، أن "إيران عطلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، وعلى إثر ذلك اضطرت للانسحاب من المنطقة".
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عنه قوله: "تعرضت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، لهجوم من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، وتم تعطيلها، وقد غادرت المنطقة وهي في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة".
ولم يحدد ذو الفقاري وقت وقوع الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.