عربي
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260301/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-على-إيران-ومقتل-خامنئي-صور-وفيديو-1110894032.html
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم واسع على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، وذلك بعد تأكيد التلفزيون الإيراني... 01.03.2026
2026-03-01T06:30+0000
2026-03-01T07:48+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110893870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78e15b71d3c4c77ce32a3300fcc5b342.jpg
وشنت أمريكا وإسرائيل، أمس السبت المواقق 28 فبراير/ شباط 2026 هجوما مشتركا استهدف، وفق الجيش الإسرائيلي، نحو 500 موقع داخل إيران، بينها دفاعات جوية ومنصات صواريخ، مع دوي انفجارات في طهران وعدة مدن. وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 121 آخرين، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.أكدت عدة وسائل إعلام إيرانية رسمية نبأ مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وأعلنت السلطات الحداد لمدة 40 يوماً على وفاتهلاريجاني: سنحرق قلب أمريكا و إسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشدقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن "العدو واهم إذا اعتقد أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع استقرار إيران"، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة.وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي".انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامةأفادت تقارير إعلامية، سماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عديدة تظهر سقوط الصواريخ الإيرانية جراء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية خلال الضربات الأمريكية والإسرائيليةأعلن التلفزيون الإيراني، مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية أمس.أمين عام منظمة شنغهاي: نرفض استخدام القوة ونؤكد دعم سيادة إيرانأكد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرمكباييف، أن المنظمة تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى رفض استخدام القوة أو التهديد بها، مشددا على أن هذه المبادئ منصوص عليها في الوثائق التأسيسية للمنظمة وفي البيانات الختامية الصادرة عن قممها الدورية.وفي تعليق له على تطورات الأوضاع حول إيران، أشار يرمكباييف إلى أن منظمة شنغهاي سبق أن أعربت عن قلقها إزاء التوترات المحيطة بإيران بصفتها دولة عضوا في المنظمة.العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئيأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد مقتل المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في هجمات أميركية إسرائيلية.إصابة شخصين في دبيإصابة شخصين بعد سقوط شظايا عدة مُسيّرات تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلي في دبي، تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما للمصابين.⚡️التلفزيون الإيراني: مقتل اللواء عبد الرحيم الموسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال استهداف أمريكي وإسرائيلي طال اجتماع مجلس الدفاع أمس.شلل في مضيق هرمز تُظهر أحدث بيانات تتبّع السفن في مضيق هرمز أن معظم السفن التجارية أوقفت حركتها على جانبي المضيق باستثناء السفن الحربية الإيرانية والصينية.
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو

06:30 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 07:48 GMT 01.03.2026)
رجل مسلم شيعي يحمل العلم الإيراني خلال مسيرة احتجاجية، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في غارات إسرائيلية وأمريكية بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2026
رجل مسلم شيعي يحمل العلم الإيراني خلال مسيرة احتجاجية، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في غارات إسرائيلية وأمريكية بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© REUTERS Sharafat Ali
تابعنا عبر
يتبع
أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم واسع على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، وذلك بعد تأكيد التلفزيون الإيراني نبأ مقتله وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود مرشحين لخلافته.
وشنت أمريكا وإسرائيل، أمس السبت المواقق 28 فبراير/ شباط 2026 هجوما مشتركا استهدف، وفق الجيش الإسرائيلي، نحو 500 موقع داخل إيران، بينها دفاعات جوية ومنصات صواريخ، مع دوي انفجارات في طهران وعدة مدن.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 121 آخرين، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
أكدت عدة وسائل إعلام إيرانية رسمية نبأ مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وأعلنت السلطات الحداد لمدة 40 يوماً على وفاته
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة... فيديو
05:58 GMT

لاريجاني: سنحرق قلب أمريكا و إسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن "العدو واهم إذا اعتقد أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع استقرار إيران"، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي".
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
أمس, 12:03 GMT
انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة
أفادت تقارير إعلامية، سماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عديدة تظهر سقوط الصواريخ الإيرانية جراء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية
أعلن التلفزيون الإيراني، مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية أمس.
أمين عام منظمة شنغهاي: نرفض استخدام القوة ونؤكد دعم سيادة إيران
أكد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرمكباييف، أن المنظمة تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى رفض استخدام القوة أو التهديد بها، مشددا على أن هذه المبادئ منصوص عليها في الوثائق التأسيسية للمنظمة وفي البيانات الختامية الصادرة عن قممها الدورية.
وفي تعليق له على تطورات الأوضاع حول إيران، أشار يرمكباييف إلى أن منظمة شنغهاي سبق أن أعربت عن قلقها إزاء التوترات المحيطة بإيران بصفتها دولة عضوا في المنظمة.
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
إيران توجه رسالة إلى الدول العربية
06:53 GMT

العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد مقتل المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في هجمات أميركية إسرائيلية.
إصابة شخصين في دبي
إصابة شخصين بعد سقوط شظايا عدة مُسيّرات تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلي في دبي، تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما للمصابين.
⚡️التلفزيون الإيراني: مقتل اللواء عبد الرحيم الموسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال استهداف أمريكي وإسرائيلي طال اجتماع مجلس الدفاع أمس.
مقتل وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصيرزاده.
مقتل القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور.
مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة وأمين مجلس الدفاع علي شمخاني

شلل في مضيق هرمز

تُظهر أحدث بيانات تتبّع السفن في مضيق هرمز أن معظم السفن التجارية أوقفت حركتها على جانبي المضيق باستثناء السفن الحربية الإيرانية والصينية.
