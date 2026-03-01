https://sarabic.ae/20260301/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-على-إيران-ومقتل-خامنئي-صور-وفيديو-1110894032.html

بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو

بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم واسع على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، وذلك بعد تأكيد التلفزيون الإيراني... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T06:30+0000

2026-03-01T06:30+0000

2026-03-01T07:48+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110893870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78e15b71d3c4c77ce32a3300fcc5b342.jpg

وشنت أمريكا وإسرائيل، أمس السبت المواقق 28 فبراير/ شباط 2026 هجوما مشتركا استهدف، وفق الجيش الإسرائيلي، نحو 500 موقع داخل إيران، بينها دفاعات جوية ومنصات صواريخ، مع دوي انفجارات في طهران وعدة مدن. وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 121 آخرين، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.أكدت عدة وسائل إعلام إيرانية رسمية نبأ مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وأعلنت السلطات الحداد لمدة 40 يوماً على وفاتهلاريجاني: سنحرق قلب أمريكا و إسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشدقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن "العدو واهم إذا اعتقد أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع استقرار إيران"، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة.وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي".انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامةأفادت تقارير إعلامية، سماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عديدة تظهر سقوط الصواريخ الإيرانية جراء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية خلال الضربات الأمريكية والإسرائيليةأعلن التلفزيون الإيراني، مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية أمس.أمين عام منظمة شنغهاي: نرفض استخدام القوة ونؤكد دعم سيادة إيرانأكد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرمكباييف، أن المنظمة تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى رفض استخدام القوة أو التهديد بها، مشددا على أن هذه المبادئ منصوص عليها في الوثائق التأسيسية للمنظمة وفي البيانات الختامية الصادرة عن قممها الدورية.وفي تعليق له على تطورات الأوضاع حول إيران، أشار يرمكباييف إلى أن منظمة شنغهاي سبق أن أعربت عن قلقها إزاء التوترات المحيطة بإيران بصفتها دولة عضوا في المنظمة.العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئيأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد مقتل المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في هجمات أميركية إسرائيلية.إصابة شخصين في دبيإصابة شخصين بعد سقوط شظايا عدة مُسيّرات تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلي في دبي، تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما للمصابين.⚡️التلفزيون الإيراني: مقتل اللواء عبد الرحيم الموسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال استهداف أمريكي وإسرائيلي طال اجتماع مجلس الدفاع أمس.شلل في مضيق هرمز تُظهر أحدث بيانات تتبّع السفن في مضيق هرمز أن معظم السفن التجارية أوقفت حركتها على جانبي المضيق باستثناء السفن الحربية الإيرانية والصينية.

https://sarabic.ae/20260301/انفجارات-قوية-في-دبي-والدوحة-والمنامة-فيديو-1110893431.html

https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html

https://sarabic.ae/20260301/إيران-توجه-رسالة-إلى-الدول-العربية-1110894483.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية