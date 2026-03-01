https://sarabic.ae/20260301/انفجارات-قوية-في-دبي-والدوحة-والمنامة-فيديو-1110893431.html

انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة... فيديو

أفادت تقارير إعلامية، سماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عديدة تظهر سقوط الصواريخ الإيرانية جراء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته

