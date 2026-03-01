انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
أفادت تقارير إعلامية، سماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عديدة تظهر سقوط الصواريخ الإيرانية جراء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
إيران تعلن مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي
01:32 GMT
كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
