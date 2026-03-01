https://sarabic.ae/20260301/وكالة-مقتل-4-من-عائلة-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-بينهم-ابنته--عاجل-1110891611.html

وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته

وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بتأكيد نبأ مقتل أربعة من أفراد عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد التواصل مع مصادر مطلعة في منزل القائد الأعلى للثورة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T00:33+0000

2026-03-01T00:33+0000

2026-03-01T01:31+0000

إسرائيل

ترامب

خامنئي

إيران

أخبار إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/09/1045500949_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_638b01f798e12697fd59796d659effe1.jpg

وأوضح المصدر أن الضحايا هم ابنة المرشد الأعلى، وزوج ابنته، وحفيدته، بالإضافة إلى إحدى زوجات أبناء المرشد، الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع صباح يوم السبت.ونفت مصادر إيرانية مطلعة، الخبر الذي نشره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وادعى فيه اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي.ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الأعلى نفيها، هذا الادعاء بشدة ووصفه بأنه غير صحيح.وأشارت الوكالة إلى أن لترامب تاريخًا طويلًا في نشر الأخبار الكاذبة والمضللة.وأوضحت، أنه من الأمثلة السابقة على ذلك، ادعاؤه سقوط مدينة مشهد، والذي تبين بعد فترة أنه لا أساس له من الصحة وأنه مجرد ضجة إعلامية.ونقلت عن خبراء إعلام قولهم، إن هذا النوع من التصريحات، في ظل الوضع الراهن، يُرجح أن يكون شكلًا من أشكال التلاعب النفسي ومحاولة للتأثير على الرأي العام.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20260228/المندوب-الإيراني-لدى-الأمم-المتحدة-مقتل-وإصابة-مئات-المدنيين-في-الهجمات-على-إيران-1110890367.html

https://sarabic.ae/20260228/مصادر-إيرانية-ادعاء-ترامب-بشأن-مقتل-خامنئي-لا-أساس-له-من-الصحة---عاجل-1110888944.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, ترامب, خامنئي, إيران, أخبار إيران, العالم