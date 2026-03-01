https://sarabic.ae/20260301/وكالة-مقتل-4-من-عائلة-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-بينهم-ابنته--عاجل-1110891611.html
وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته
وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بتأكيد نبأ مقتل أربعة من أفراد عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد التواصل مع مصادر مطلعة في منزل القائد الأعلى للثورة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T00:33+0000
2026-03-01T00:33+0000
2026-03-01T01:31+0000
إسرائيل
ترامب
خامنئي
إيران
أخبار إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/09/1045500949_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_638b01f798e12697fd59796d659effe1.jpg
وأوضح المصدر أن الضحايا هم ابنة المرشد الأعلى، وزوج ابنته، وحفيدته، بالإضافة إلى إحدى زوجات أبناء المرشد، الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع صباح يوم السبت.ونفت مصادر إيرانية مطلعة، الخبر الذي نشره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وادعى فيه اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي.ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الأعلى نفيها، هذا الادعاء بشدة ووصفه بأنه غير صحيح.وأشارت الوكالة إلى أن لترامب تاريخًا طويلًا في نشر الأخبار الكاذبة والمضللة.وأوضحت، أنه من الأمثلة السابقة على ذلك، ادعاؤه سقوط مدينة مشهد، والذي تبين بعد فترة أنه لا أساس له من الصحة وأنه مجرد ضجة إعلامية.ونقلت عن خبراء إعلام قولهم، إن هذا النوع من التصريحات، في ظل الوضع الراهن، يُرجح أن يكون شكلًا من أشكال التلاعب النفسي ومحاولة للتأثير على الرأي العام.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20260228/المندوب-الإيراني-لدى-الأمم-المتحدة-مقتل-وإصابة-مئات-المدنيين-في-الهجمات-على-إيران-1110890367.html
https://sarabic.ae/20260228/مصادر-إيرانية-ادعاء-ترامب-بشأن-مقتل-خامنئي-لا-أساس-له-من-الصحة---عاجل-1110888944.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/09/1045500949_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_4695eacce71fd2b1c0db0e37de9f884f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, ترامب, خامنئي, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, ترامب, خامنئي, إيران, أخبار إيران, العالم
وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته
00:33 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 01:31 GMT 01.03.2026)
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بتأكيد نبأ مقتل أربعة من أفراد عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد التواصل مع مصادر مطلعة في منزل القائد الأعلى للثورة.
وأوضح المصدر أن الضحايا هم ابنة المرشد الأعلى، وزوج ابنته، وحفيدته، بالإضافة إلى إحدى زوجات أبناء المرشد
، الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع صباح يوم السبت.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرا في التاريخ"، ومعتبرا أن مقتله يمثل "عدالة للشعب الإيراني وللأمريكيين ولشعوب كثيرة حول العالم".
ونفت مصادر إيرانية مطلعة، الخبر الذي نشره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وادعى فيه اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية
، علي خامنئي.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الأعلى نفيها، هذا الادعاء بشدة ووصفه بأنه غير صحيح.
وأشارت الوكالة إلى أن لترامب تاريخًا طويلًا في نشر الأخبار الكاذبة والمضللة.
وأوضحت، أنه من الأمثلة السابقة على ذلك، ادعاؤه سقوط مدينة مشهد، والذي تبين بعد فترة أنه لا أساس له من الصحة وأنه مجرد ضجة إعلامية.
ونقلت عن خبراء إعلام قولهم، إن هذا النوع من التصريحات، في ظل الوضع الراهن، يُرجح أن يكون شكلًا من أشكال التلاعب النفسي ومحاولة للتأثير على الرأي العام.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".
وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".
ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.