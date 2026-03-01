https://sarabic.ae/20260301/إيران-تعلن-اغتيال-المرشد-الأعلى-للثورة-الإسلامية-علي-خامنئي--عاجل-1110891935.html
إيران تعلن اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي -عاجل
سبوتنيك عربي
أكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي نتيجة الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T01:32+0000
2026-03-01T01:32+0000
2026-03-01T01:51+0000
العالم
خامنئي
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095079648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e038b15e2b181dc7677c43393c5abe0.png
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ادعوا سابقًا مقتل خامنئي.وعند وفاته، كان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
إيران
العالم, خامنئي, إيران
إيران تعلن اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي -عاجل
01:32 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 01:51 GMT 01.03.2026)
أكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي نتيجة الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ادعوا سابقًا مقتل خامنئي.
وعند وفاته، كان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.