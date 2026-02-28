https://sarabic.ae/20260228/المندوب-الإيراني-لدى-الأمم-المتحدة-مقتل-وإصابة-مئات-المدنيين-في-الهجمات-على-إيران-1110890367.html

المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مقتل وإصابة مئات المدنيين في الهجمات على إيران

صرح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني ، بأن مئات الأشخاص قتلوا وجرحوا في الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال إيرواني خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد: "نتيجة لهذا الهجوم المسلح الوحشي، قُتل وجُرح مئات المدنيين"، مبينا أن "المزاعم الأمريكية بشأن الاعتداءات على إيران لا أساس لها قانونياً وتخالف مبادئ الأمم المتحدة".وطالب "مجلس الأمن بضمانات ملزمة بأن تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي المسؤولية الدولية الكاملة عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن يكونا ملزمين بتقديم تعويض كامل".شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، أمس السبت، سلسلة من الضربات على أهداف إيرانية، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

