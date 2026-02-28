https://sarabic.ae/20260228/البيت-الأبيض-ترامب-أجرى-محادثات-هاتفية-مع-قادة-السعودية-وقطر-والإمارات-1110882768.html

البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات

البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أجرى محادثات مع قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة،... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت ليفيت في بيان، اليوم السبت: "تحدث الرئيس ترامب مع قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ومع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته".وقال ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إن "الإيرانيين اقتربوا من صفقة ثم تراجعوا، واقتربوا ثم تراجعوا، وعلمت من ذلك أنهم لا يريدون صفقة فعلا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، فيما وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

