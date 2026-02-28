https://sarabic.ae/20260228/الهلال-الأحمر-الإيراني-يعلن-مقتل-وإصابة-أكثر-من-900-شخص-في-هجمات-أمريكا-وإسرائيل-1110875928.html
الهلال الأحمر الإيراني يعلن مقتل وإصابة أكثر من 900 شخص في هجمات أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مقتل أكثر من 201 شخص، وإصابة 747 آخرين في 24 محافظة جراء "العدوان الأمريكي الإسرائيلي" على إيران. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110876070_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78fe39b4fa78e43db565c65d11518af9.jpg
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للهلال الأحمر الإيراني، اليوم السبت، بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت مواقع داخل إيران. وأعلنت طهران تعرضها لهجمات على منشآت عسكرية ومدنية، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها، ووجهت ضربات صاروخية ضد إسرائيل وعدد من دول المنطقة ردا على تعرضها لهجوم. وأدانت روسيا الهجمات، ودعت إلى العودة الفورية للحل الدبلوماسي، كما دعت الصين وعدد من الدول الأخرى إلى خفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات.
أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مقتل أكثر من 201 شخص، وإصابة 747 آخرين في 24 محافظة جراء "العدوان الأمريكي الإسرائيلي" على إيران.
طهران - سبوتنيك
. جاء ذلك في بيان للهلال الأحمر الإيراني، اليوم السبت، بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت مواقع داخل إيران.
وأعلنت طهران تعرضها لهجمات على منشآت عسكرية
ومدنية، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها، ووجهت ضربات صاروخية ضد إسرائيل وعدد من دول المنطقة ردا على تعرضها لهجوم.
وأدانت روسيا الهجمات، ودعت إلى العودة الفورية للحل الدبلوماسي، كما دعت الصين وعدد من الدول
الأخرى إلى خفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات.