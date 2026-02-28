https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html

بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو

بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، صباح اليوم السبت، بشن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي جاء فيه: "حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والدعائية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك حشد قوة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة، لا تترك أي شك في أن هذا عمل منظم مسبقًا وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، في انتهاك للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي".لبنان يدين الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية وعربية ويؤكد تضامنه الكامل معهاأدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم السبت، بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.وأكد البيان تضامن لبنان الكامل مع هذه الدول الشقيقة، مشدداً على رفضه أي انتهاك لسيادتها أو المساس بأمنها، ومحذراً من أي محاولة لزعزعة استقرارها.عراقجي بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لهذا اليومعلق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لأول مرة على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران، اليوم السبت.وكتب عراقجي عبر منصة "إكس": "حرب نتنياهو وترامب على إيران غير مبررة وغير قانونية وغير شرعية على الإطلاق".وتابع: "لقد حول ترامب شعار "أمريكا أولا" إلى "إسرائيل أولا"، وهو ما يعني دائما "أمريكا أخيرا".رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني ينشر خريطة تضم 10 دول ويحذر من استهدافهانشر رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم السبت، خريطة تضم 10دول، وحذر من استهدافها، بعد الهجوم الإسرائيلي -الأمريكي على طهران.الدول العشر التي ظهرت في خريطة نشرها عزيزي عبر منصة "إكس"، هي قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، وسوريا، والأردن، والعراق، والكويت، وقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ونشاط الدعم البحري في مملكة البحرين، وسلطنة عمان.وكتب عزيزي مع تغريدته: "هذه هي خطواتنا في المنطقة، لقد حذرنا من أن هذه الحرب ستتوسع إقليميا".لافروف يشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيرانشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أدان سيرغي لافروف الهجوم المسلح غير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والذي يعد انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتجاهل تماما العواقب الوخيمة على الاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين".الخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجمات الأمريكية- الإسرائيلية، التي تم شنها ضد إيران، يمكن أن تؤدي إلى كارثة إنسانية وربما "إشعاعية".وقالت زاخاروفا في بيان صحفي: "في صباح يوم 28 فبراير/ شباط، شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية غارات جوية على الأراضي الإيرانية، إن حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والإعلامية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك نشر قوة عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة، لا تدع مجالاً للشك في أن هذا العمل عدوان مسلح مُخطط له مسبقاً وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة ومستقلة - عضو في الأمم المتحدة - في انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.وأضافت زاخاروفا: "علاوة على ذلك، من المُدان أن تُنفذ هذه الهجمات تحت ستار عملية تفاوض جديدة، مصممة ظاهرياً لضمان تطبيع طويل الأمد للأوضاع حول الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الإشارات التي وُجهت إلى الجانب الروسي بأن الإسرائيليين لا يرغبون في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين".البحرين: اعتداءات من خارج أراضينا تستهدف مواقع وطنية وتهدد سيادة المملكةأعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم السبت، وقوع "اعتداءات" استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، معتبرا ذلك "انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وأمنها".وأضاف في بيان له، أن "الجهات الأمنية والعسكرية المختصة باشرت فورا تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة".وأعرب المركز في بيان له، عن "إدانة حكومة مملكة البحرين الشديدة لهذه الاعتداءات الغادرة، التي تمثل تهديدا مباشرا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها"، مؤكدا أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها"، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).السعودية تدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمةأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني الغاشم" والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، تضامن المملكة الكامل مع الدول الشقيقة المتضررة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، معلنة استعدادها لوضع كافة إمكاناتها لمساندتها في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها.وحذرت الرياض من "العواقب الوخيمة" التي قد تنجم عن استمرار مثل هذه الانتهاكات لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أن هذه الأفعال تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن بزشكيان على قيد الحياة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيليأكد محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الرئيس بخير وهو على قيد الحياة، بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي شنت على طهران، صباح اليوم السبت.وكتب على منصة "إكس": "رغم الهجمات الجبانة التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال المفاوضات، فإن بزشكيان يتمتع بصحة جيدة".أول بيان رسمي من الخارجية الإيرانية حول الهجوم الإسرائيلي الأمريكيأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، صباح اليوم السبت، قبيل عيد النوروز وعاشر أيام رمضان، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت الوزارة أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".إيران تدعو جميع الدول إلى إدانة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي بشدةأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران تدعو جميع الدول إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد البلاد.وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية: "نتوقع أن تدين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، وأعضاء حركة عدم الانحياز، وكذلك الدول التي تشعر بالمسؤولية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، هذا الهجوم العدواني".مسؤول إيراني يتحدث عن خطوات بلاده التالية المحتملة ضد "العدوان"ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول إيراني لم تفصح عن اسمه، أنه لا توجد "خطوط حمراء" لإيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية.وقال المسؤول الإيراني: "لا توجد "خطوط حمراء" بعد هذا العدوان، كل شيء ممكن، بما في ذلك السيناريوهات التي لم يتم النظر فيها من قبل"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".الإمارات تعلن التصدي "بنجاح" لعدد من الصواريخ الإيرانية على الدولةأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرّضت، اليوم السبت، لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم بكفاءة عالية وتمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ بنجاح.وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع سقوط شظايا في منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية.إيران تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس وسط الرد على الضربات الأمريكية الإسرائيليةأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، تعليق الدراسة في جميع الجامعات والمدارس حتى إشعار آخر.قطر تعلن إسقاط جميع الصواريخ الواردة وإيقاف مؤقت لحركة الملاحة الجوية كإجراء احترازيأعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفة أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي".انفجارات في طهران ومحافظات إيرانية إثر الهجمات الإسرائيلية... فيديوأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.وزير الدفاع الإسرائيلي: بدء الغارات على إيرانأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".نتنياهو: إسرائيل وأمريكا بدأت عملية "زئير الأسد" ضد الخطر الإيرانيأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.

بث مباشر من تل أبيب بعد الضربات العسكرية الاستباقية على إيران سبوتنيك عربي بث مباشر من تل أبيب بعد الضربات العسكرية الاستباقية على إيران 2026-02-28T12:03+0000 true PT1S

