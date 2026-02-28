أول بيان رسمي من الخارجية الإيرانية حول الهجوم الإسرائيلي الأمريكي
10:15 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 10:25 GMT 28.02.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026
© REUTERS Majid Asgaripour
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، صباح اليوم السبت، قبيل عيد النوروز وعاشر أيام رمضان، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".
وذكرت الوزارة أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الهجمات "تشكل انتهاكا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة"، وأكدت أن "الرد على العدوان حق مشروع وفق المادة 51 من الميثاق"، مشددة على أن "القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم كافة قدراتها لمواجهة المعتدين ودحرهم".
ودعت إيران الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذا العدوان، مطالبة الدول الأعضاء، وخاصة دول المنطقة والدول الإسلامية وأعضاء حركة عدم الانحياز، بإدانة الهجوم واتخاذ خطوات عاجلة لحماية السلم والأمن الدوليين.
وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن الوطن بكل حزم، مشيرة إلى أن "الرد سيكون حاسما وقاطعا"، وأن الشعب الإيراني لن يخضع للعدوان الخارجي، وسيجعل المعتدين يندمون على أفعالهم.
بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران— وزارت امور خارجه (@IRIMFA) February 28, 2026
بسم الله الرحمن الرحيم
مردم قهرمان و شریف ایران،
هممیهنان ایرانی،
میهن مقدس و عزیزمان، #ایران_سربلند و تمدن ساز، بار دیگر مورد تجاوز نظامی جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی… pic.twitter.com/ThF81xdhCk
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.