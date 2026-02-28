https://sarabic.ae/20260228/أول-بيان-رسمي-من-إيران-على-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-1110854163.html

أول بيان رسمي من الخارجية الإيرانية حول الهجوم الإسرائيلي الأمريكي

أول بيان رسمي من الخارجية الإيرانية حول الهجوم الإسرائيلي الأمريكي

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، صباح اليوم السبت، قبيل عيد النوروز وعاشر أيام رمضان، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T10:15+0000

2026-02-28T10:15+0000

2026-02-28T10:25+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg

وذكرت الوزارة أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الهجمات "تشكل انتهاكا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة"، وأكدت أن "الرد على العدوان حق مشروع وفق المادة 51 من الميثاق"، مشددة على أن "القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم كافة قدراتها لمواجهة المعتدين ودحرهم".وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن الوطن بكل حزم، مشيرة إلى أن "الرد سيكون حاسما وقاطعا"، وأن الشعب الإيراني لن يخضع للعدوان الخارجي، وسيجعل المعتدين يندمون على أفعالهم.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو--1110849131.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن