بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، صباح اليوم السبت، بشن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو 07:54 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 10:43 GMT 28.02.2026) يتبع
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، صباح اليوم السبت، بشن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم مشاركة أمريكية – إسرائيلية بهد تنسيق دام لعدة أشهر.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.
وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.