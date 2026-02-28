عربي
بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، صباح اليوم السبت، بشن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري... 28.02.2026
2026-02-28T07:54+0000
2026-02-28T10:43+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
طهران
طهران
الولايات المتحدة الأمريكية
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي

بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو

07:54 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 10:43 GMT 28.02.2026)
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، صباح اليوم السبت، بشن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم مشاركة أمريكية – إسرائيلية بهد تنسيق دام لعدة أشهر.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.
© Ruptly
وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.
10:59 GMT 28.02.2026
10:44 GMT 28.02.2026
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن بزشكيان على قيد الحياة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
10:38 GMT
10:37 GMT 28.02.2026
⚡️ سماع دوي موجة جديدة من عدة انفجارات في الدوحة - قناة الميادين
10:34 GMT 28.02.2026
10:20 GMT 28.02.2026
10:17 GMT 28.02.2026
الجيش الأردني يعلن إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية
10:09 GMT 28.02.2026
⚡️ أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بصحة جيدة، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
09:55 GMT 28.02.2026
09:41 GMT 28.02.2026
09:40 GMT 28.02.2026
09:33 GMT 28.02.2026
09:26 GMT 28.02.2026
09:18 GMT 28.02.2026
09:17 GMT 28.02.2026
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
"أنصار الله" تعلن الوقوف إلى جانب السلطات الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي
08:37 GMT
09:16 GMT 28.02.2026
09:15 GMT 28.02.2026
09:14 GMT 28.02.2026
الإمارات العربية المتحدة تعان إغلاق مؤقت وجزئي لمجالها الجوي كإجراء احترازي استثنائي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
09:13 GMT 28.02.2026
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
نتنياهو: إسرائيل وأمريكا بدأت عملية "زئير الأسد" ضد الخطر الإيراني
09:00 GMT
08:40 GMT 28.02.2026
08:37 GMT 28.02.2026
نتنياهو: أناشد الإسرائيليين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتحلي بالصبر والثبات.
