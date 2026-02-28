عربي
إعلام: دوي انفجارات في طهران... فيديو
إعلام: دوي انفجارات في طهران... فيديو
إعلام: دوي انفجارات في طهران... فيديو
افادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
إعلام: دوي انفجارات في طهران... فيديو

06:38 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 07:03 GMT 28.02.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
افادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.
وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.
وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد.
وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".
وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن الهجوم على إيران كان عملية إسرائيلية أمريكية مشتركة، تم التحضير لها لعدة أشهر.
وزير الدفاع الإسرائيلي: بدء الغارات على إيران
