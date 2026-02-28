https://sarabic.ae/20260228/ترامب-يعلن-بدء-عمليات-عسكرية-ضد-إيران-بهدف-حماية-الشعب-الأمريكي-1110849245.html

ترامب يعلن بدء عمليات عسكرية ضد إيران بهدف "حماية الشعب الأمريكي"

ترامب يعلن بدء عمليات عسكرية ضد إيران بهدف "حماية الشعب الأمريكي"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بهدف حماية شعب أمريكا، على حد تعبيره. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T07:46+0000

2026-02-28T07:46+0000

2026-02-28T08:03+0000

دونالد ترامب

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110837310_0:34:1192:705_1920x0_80_0_0_502859efbbb9fc359a4af6a5181526c7.jpg

وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.وأضاف ترامب: "إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريبا إلى الأراضي الأمريكية".وتابع ترامب: "سندمر صواريخ إيران وسنقضي على صناعتها الصاروخية تماما وسنمحو تلك الصناعة بالكامل، إضافة للبحرية الإيرانية".وأضاف: "سيتعلم النظام الإيراني قريبا أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدى قوة وبأس القوات المسلحة الأمريكية".انفجارات في طهران ومحافظات إيرانية إثر الهجمات الإسرائيلية... فيديو

https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو--1110849131.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري