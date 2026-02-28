https://sarabic.ae/20260228/ترامب-يعلن-بدء-عمليات-عسكرية-ضد-إيران-بهدف-حماية-الشعب-الأمريكي-1110849245.html
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بهدف حماية شعب أمريكا، على حد تعبيره. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T07:46+0000
2026-02-28T07:46+0000
2026-02-28T08:03+0000
دونالد ترامب
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
07:46 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 08:03 GMT 28.02.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بهدف حماية شعب أمريكا، على حد تعبيره.
وقال ترامب في خطاب متلفز: "قبل فترة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران".
وأكد ترامب أن تصرفات إيران تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقواتها وقواعدها العسكرية في الخارج.
وأضاف ترامب أن الهدف من العملية في إيران هو حماية الشعب الأمريكي من خلال القضاء على "تهديد" الحكومة الإيرانية.
وأضاف ترامب: "إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريبا إلى الأراضي الأمريكية".
وتابع ترامب: "سندمر صواريخ إيران وسنقضي على صناعتها الصاروخية تماما وسنمحو تلك الصناعة بالكامل، إضافة للبحرية الإيرانية".
وأردف ترامب: "الرسالة واضحة وهي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".
وأضاف: "سيتعلم النظام الإيراني قريبا أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدى قوة وبأس القوات المسلحة الأمريكية".