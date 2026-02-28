وزير الدفاع الإسرائيلي: بدء الغارات على إيران

عربي
إعلام: دوي انفجارات في طهران... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260228/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بدء-الغارات-على-إيران---عاجل-1110848057.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: بدء الغارات على إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: بدء الغارات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T06:29+0000
2026-02-28T06:44+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، حيث حذرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي المدنيين من البقاء بالقرب من الملاجئ، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وجاء في الرسالة أنه "نظرا للوضع الأمني"، ينبغي على المدنيين التأكد من معرفة أفضل الملاجئ الآمنة القريبة منهم وتجنب السفر غير الضروري. ويقول الجيش الإسرائيلي إن "التنبيه الاستباقي" يهدف إلى تهيئة الجمهور لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه أراضينا. ويؤكد الجيش أنه حتى الآن، لا داعي لدخول الملاجئ.وفي سياق متصل، فرضت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قيودا على مستوى البلاد، في أعقاب شنّ إسرائيل غارات جوية على إيران. وبعد تقييم جديد، أعلن الجيش حظر جميع الأنشطة التعليمية والتجمعات والعمل، باستثناء القطاعات الأساسية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم السبت، تعليقا على التطورات المرتبطة بإيران، أن الولايات المتحدة يتعين عليها اتخاذ "قرار كبير وصعب".وقال ترامب بشأن الوضع المحيط بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني: "يجب علينا اتخاذ قرار كبير وصعب".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه غير راضٍ عن سير المفاوضات بين ممثلي أمريكا وإيران، وطالب طهران بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.وعلى خلفية تصريحات ترامب، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو الأمريكيين إلى الامتناع عن السفر إلى إيران، وطالب من هم موجودون بالفعل في هذا البلد بمغادرته فورًا. كما دعا طهران إلى الإفراج عن جميع مواطني أمريكا الموجودين هناك قيد الاحتجاز.ويطالب ترامب إيران بإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرًا من أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن طهران ستواجه هجومًا أقوى بكثير مما كان عليه في الصيف الماضي.وفي طهران، يتمسك المسؤولون بحق تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، حتى لو أدى ذلك إلى حرب، وتعهدوا بالرد على أي هجمات، بما في ذلك ضربة محدودة على أراضي البلاد.وعلى الرغم من استمرار المفاوضات، يواصل الأمريكيون حشد قوات عسكرية في المنطقة. ففي نهاية يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن إلى بحر عمان والخليج الفارسي. وأفادت التقارير بأنه يتم حاليًا حشد أكثر من 150 طائرة ونحو ثلث الأسطول بالقرب من إيران.
https://sarabic.ae/20260227/وزير-الخارجية-العماني-بعد-لقائه-مع-نائب-ترامب-السلام-بات-في-متناول-أيدينا-1110839694.html
https://sarabic.ae/20260227/ترامب-لا-أسعى-لاستخدام-القوة-ضد-إيران-لكن-قد-يكون-ذلك-ضروريا-أحيانا-1110837471.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: بدء الغارات على إيران

06:29 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 06:44 GMT 28.02.2026)
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران.
وأضاف كاتس أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".
وتابع كاتس أن الضربات تهدف إلى "إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، حيث حذرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي المدنيين من البقاء بالقرب من الملاجئ، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وجاء في الرسالة أنه "نظرا للوضع الأمني"، ينبغي على المدنيين التأكد من معرفة أفضل الملاجئ الآمنة القريبة منهم وتجنب السفر غير الضروري.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن "التنبيه الاستباقي" يهدف إلى تهيئة الجمهور لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه أراضينا.
ويؤكد الجيش أنه حتى الآن، لا داعي لدخول الملاجئ.
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
وزير الخارجية العماني بعد لقائه مع نائب ترامب: السلام بات في متناول أيدينا
أمس, 19:27 GMT
وفي سياق متصل، فرضت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قيودا على مستوى البلاد، في أعقاب شنّ إسرائيل غارات جوية على إيران.
وبعد تقييم جديد، أعلن الجيش حظر جميع الأنشطة التعليمية والتجمعات والعمل، باستثناء القطاعات الأساسية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم السبت، تعليقا على التطورات المرتبطة بإيران، أن الولايات المتحدة يتعين عليها اتخاذ "قرار كبير وصعب".
وقال ترامب بشأن الوضع المحيط بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني: "يجب علينا اتخاذ قرار كبير وصعب".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه غير راضٍ عن سير المفاوضات بين ممثلي أمريكا وإيران، وطالب طهران بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا
أمس, 18:25 GMT
وعلى خلفية تصريحات ترامب، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو الأمريكيين إلى الامتناع عن السفر إلى إيران، وطالب من هم موجودون بالفعل في هذا البلد بمغادرته فورًا. كما دعا طهران إلى الإفراج عن جميع مواطني أمريكا الموجودين هناك قيد الاحتجاز.
ويطالب ترامب إيران بإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرًا من أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن طهران ستواجه هجومًا أقوى بكثير مما كان عليه في الصيف الماضي.
وفي طهران، يتمسك المسؤولون بحق تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، حتى لو أدى ذلك إلى حرب، وتعهدوا بالرد على أي هجمات، بما في ذلك ضربة محدودة على أراضي البلاد.
وعلى الرغم من استمرار المفاوضات، يواصل الأمريكيون حشد قوات عسكرية في المنطقة. ففي نهاية يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن إلى بحر عمان والخليج الفارسي. وأفادت التقارير بأنه يتم حاليًا حشد أكثر من 150 طائرة ونحو ثلث الأسطول بالقرب من إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала