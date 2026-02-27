https://sarabic.ae/20260227/وزير-الخارجية-العماني-بعد-لقائه-مع-نائب-ترامب-السلام-بات-في-متناول-أيدينا-1110839694.html
وزير الخارجية العماني بعد لقائه مع نائب ترامب: السلام بات في متناول أيدينا
أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم الجمعة، عن لقائه مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف عبر منصة "إكس" أنه اطلع مع فانس على تفاصيل المفاوضات النووية الجارية بين إيران وأمريكا، والتقدم المحرز بشأنها حتى الآن.وأعرب البوسعيدي عن امتنانه لجهود الولايات المتحدة، ويتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم الحاسم في الأيام المقبلة، مختتما تغريدته: "السلام بات في متناول أيدينا".وعقب الجولة الثالثة من الممفاوضات بين إيران وأمريكا، أمس الخميس، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران وواشنطن قد تعقدان جولة جديدة من المفاوضات في غضون أسبوع، إذ من المقرر أن تبدأ الوفود مشاورات فنية في فيينا يوم 2 مارس/ آذار المقبل في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وعقدت إيران وأمريكا 3 جولات من المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ويرأس الوفد الإيراني عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، ويعمل الجانبان حالًا على صياغة مقترحات لاتفاق محتمل.
أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم الجمعة، عن لقائه مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن.
وأضاف عبر منصة "إكس" أنه اطلع مع فانس على تفاصيل المفاوضات النووية الجارية بين إيران وأمريكا، والتقدم المحرز بشأنها حتى الآن.
وأعرب البوسعيدي عن امتنانه لجهود الولايات المتحدة، ويتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم الحاسم في الأيام المقبلة، مختتما تغريدته: "السلام بات في متناول أيدينا".
وعقب الجولة الثالثة من الممفاوضات بين إيران وأمريكا، أمس الخميس، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران وواشنطن قد تعقدان جولة جديدة من المفاوضات في غضون أسبوع، إذ من المقرر أن تبدأ الوفود مشاورات فنية في فيينا يوم 2 مارس/ آذار المقبل في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعقدت إيران وأمريكا 3 جولات من المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ويرأس الوفد الإيراني عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، ويعمل الجانبان حالًا على صياغة مقترحات لاتفاق محتمل.