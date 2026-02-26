عربي
عراقجي يصف الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بأنها "الأفضل"
وقال عراقجي: "يمكنني اليوم القول إننا خضنا اليوم إحدى أهم وأطول جولات المفاوضات، لقد عقدنا اجتماعًا استمر نحو 4 ساعات صباح اليوم، تلاه نحو ساعتين من المفاوضات غير المباشرة بعد الظهر".وأضاف: "عُقدت هذه المفاوضات بشكل غير مباشر وبوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، وحضر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بعض أجزائها، لتبادل المناقشات الفنية بين الجانبين، وهو ما كان مفيدًا للغاية من الناحية الفنية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأردف: "لقد توصلنا إلى تفاهمات مهمة بشأن بعض القضايا، على الرغم من استمرار وجود اختلافات في وجهات النظر في بعض الحالات، وهو أمر طبيعي".كما أعلن عن قرار عقد الجولة التالية من المفاوضات في القريب العاجل، قائلا: "تقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات قريبًا جدًا، ربما في غضون أسبوع تقريبًا".وفي الختام، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالقول: "بشكل عام، يمكنني القول إن هذه الجولة من المفاوضات كانت من أفضل وأهم وأطول فترات محادثاتنا، حتى أن وزير الخارجية العماني، أشار عبر منصة "إكس"، إلى التقدم الجيد جدًا الذي أحرزته المفاوضات".وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية غادر قبل لحظات للمشاركة في هذه المرحلة، بعد أن بدأت الجولة الثالثة صباح اليوم في مبنى تابع للسفارة العمانية في جنيف، حيث تُجرى المفاوضات بوساطة عُمانية كما في الجولتين السابقتين (الأولى في مسقط يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، والثانية في جنيف يوم 17 من الشهر ذاته).وبعد نحو 3 ساعات من المفاوضات المكثفة، دخلت المفاوضات في فترة استراحة مؤقتة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصم البلدين حول القضايا المطروحة، ومن المتوقع استئنافها في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لتقارير إيرانية رسمية وتأكيدات من الوسيط العماني.وعُقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ الجاري، بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف، اليوم الخميس، بأنها "أفضل مراحل المفاوضات وأكثرها جدية"، وفق تعبيره.
وقال عراقجي: "يمكنني اليوم القول إننا خضنا اليوم إحدى أهم وأطول جولات المفاوضات، لقد عقدنا اجتماعًا استمر نحو 4 ساعات صباح اليوم، تلاه نحو ساعتين من المفاوضات غير المباشرة بعد الظهر".
وأضاف: "عُقدت هذه المفاوضات بشكل غير مباشر وبوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، وحضر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بعض أجزائها، لتبادل المناقشات الفنية بين الجانبين، وهو ما كان مفيدًا للغاية من الناحية الفنية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وفي معرض حديثه عن الأجواء السائدة في المفاوضات، قال وزير الخارجية الإيراني: "كانت المحادثات مكثفة وجادة للغاية، وخلال هذه الساعات القليلة، أُحرز تقدم جيد، وناقشنا بجدية بنود الاتفاق، سواء في المجال النووي أو في مجال العقوبات".

وأردف: "لقد توصلنا إلى تفاهمات مهمة بشأن بعض القضايا، على الرغم من استمرار وجود اختلافات في وجهات النظر في بعض الحالات، وهو أمر طبيعي".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يلتقي بنظيره العماني، بدر البوسعيدي، في جنيف، سويسرا، 25 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
وزير الخارجية العماني يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية
19:16 GMT

وأكد عراقجي أنه "كان جليًا، أكثر من أي وقت مضى، جدية الجانبين في التوصل إلى حل تفاوضي، وبناء على ذلك، تقرر أن تبدأ فرق فنية دراسات فنية في فيينا وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين المقبل، بمساعدة خبراء من هذه المؤسسة، وذلك لمواءمة بعض القضايا مع المطالب السياسية للجانبين ضمن أُطر وصيغ فنية محددة".

كما أعلن عن قرار عقد الجولة التالية من المفاوضات في القريب العاجل، قائلا: "تقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات قريبًا جدًا، ربما في غضون أسبوع تقريبًا".
وفي الختام، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالقول: "بشكل عام، يمكنني القول إن هذه الجولة من المفاوضات كانت من أفضل وأهم وأطول فترات محادثاتنا، حتى أن وزير الخارجية العماني، أشار عبر منصة "إكس"، إلى التقدم الجيد جدًا الذي أحرزته المفاوضات".
وانطلقت اليوم الخميس، المرحلة الثانية من الجولة الثالثة للمفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وسط تصعيد عسكري أمريكي مكثّف في الشرق الأوسط وتهديدات متبادلة بين الطرفين.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية غادر قبل لحظات للمشاركة في هذه المرحلة، بعد أن بدأت الجولة الثالثة صباح اليوم في مبنى تابع للسفارة العمانية في جنيف، حيث تُجرى المفاوضات بوساطة عُمانية كما في الجولتين السابقتين (الأولى في مسقط يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، والثانية في جنيف يوم 17 من الشهر ذاته).
سيارة دبلوماسية تقل وفدا أمريكيا تقترب من مقر إقامة السفير العماني لدى الأمم المتحدة، والذي يُعتقد أنه المكان الذي ستُعقد فيه محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا بشأن نزاعهما النووي، كولوني سويسرا، 26 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
طهران: مفاوضات جنيف النووية "جادة"... وهناك تصريحات أمريكية متناقضة تثير الشكوك
14:22 GMT
وبعد نحو 3 ساعات من المفاوضات المكثفة، دخلت المفاوضات في فترة استراحة مؤقتة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصم البلدين حول القضايا المطروحة، ومن المتوقع استئنافها في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لتقارير إيرانية رسمية وتأكيدات من الوسيط العماني.
وجرت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في جنيف في 17 فبراير الجاري، حيث صرح عراقجي بأن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات كانت "بناءة وأكثر إيجابية" وشهدت مباحثات أكثر جدية مقارنة بالجولة السابقة، وتم خلالها التوافق على مبادئ توجيهية عامة لاتفاق محتمل.
وعُقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ الجاري، بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.
جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.
