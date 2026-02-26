https://sarabic.ae/20260226/عراقجي-يصف-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-بأنها-الأفضل-1110803534.html

عراقجي يصف الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بأنها "الأفضل"

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف، اليوم الخميس، بأنها "أفضل مراحل المفاوضات... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي: "يمكنني اليوم القول إننا خضنا اليوم إحدى أهم وأطول جولات المفاوضات، لقد عقدنا اجتماعًا استمر نحو 4 ساعات صباح اليوم، تلاه نحو ساعتين من المفاوضات غير المباشرة بعد الظهر".وأضاف: "عُقدت هذه المفاوضات بشكل غير مباشر وبوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، وحضر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بعض أجزائها، لتبادل المناقشات الفنية بين الجانبين، وهو ما كان مفيدًا للغاية من الناحية الفنية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأردف: "لقد توصلنا إلى تفاهمات مهمة بشأن بعض القضايا، على الرغم من استمرار وجود اختلافات في وجهات النظر في بعض الحالات، وهو أمر طبيعي".كما أعلن عن قرار عقد الجولة التالية من المفاوضات في القريب العاجل، قائلا: "تقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات قريبًا جدًا، ربما في غضون أسبوع تقريبًا".وفي الختام، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالقول: "بشكل عام، يمكنني القول إن هذه الجولة من المفاوضات كانت من أفضل وأهم وأطول فترات محادثاتنا، حتى أن وزير الخارجية العماني، أشار عبر منصة "إكس"، إلى التقدم الجيد جدًا الذي أحرزته المفاوضات".وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية غادر قبل لحظات للمشاركة في هذه المرحلة، بعد أن بدأت الجولة الثالثة صباح اليوم في مبنى تابع للسفارة العمانية في جنيف، حيث تُجرى المفاوضات بوساطة عُمانية كما في الجولتين السابقتين (الأولى في مسقط يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، والثانية في جنيف يوم 17 من الشهر ذاته).وبعد نحو 3 ساعات من المفاوضات المكثفة، دخلت المفاوضات في فترة استراحة مؤقتة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصم البلدين حول القضايا المطروحة، ومن المتوقع استئنافها في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لتقارير إيرانية رسمية وتأكيدات من الوسيط العماني.وعُقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ الجاري، بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم