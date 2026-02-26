طهران: مفاوضات جنيف النووية "جادة"... وهناك تصريحات أمريكية متناقضة تثير الشكوك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/طهران-مفاوضات-جنيف-النووية-جادة-وهناك-تصريحات-أمريكية-متناقضة-تثير-الشكوك-1110789288.html
طهران: مفاوضات جنيف النووية "جادة"... وهناك تصريحات أمريكية متناقضة تثير الشكوك
طهران: مفاوضات جنيف النووية "جادة"... وهناك تصريحات أمريكية متناقضة تثير الشكوك
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أن مواقف بلاده "ثابتة"، واصفًا محادثات اليوم بشأن الملف النووي ورفع العقوبات بأنها... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T14:22+0000
2026-02-26T14:43+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110791439_0:14:1501:858_1920x0_80_0_0_94e0c086b9efd9e037f39197754f5c69.jpg
وقال بقائي إن "مفاوضات مكثفة استمرت اليوم قرابة 3 ساعات، بحضور وزير خارجية عمان، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي".وأشار إلى أن "جولة جديدة من المحادثات ستستأنف في جنيف عند الساعة الخامسة والنصف إلى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "الوفدين الأمريكي والإيراني عرضا وجهات نظرهما بجدية"، لكنه لفت إلى "وجود تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين، ما يثير شكوكا حول مدى جديتهم".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن "الوفد الإيراني قدم مقترحات تتعلق بالبرنامج النووي السلمي، وذلك خلال الجولة الثالثة من المحادثات التي عقدت في مدينة جنيف".وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن المقترح الذي تقدمت به إيران في مفاوضات جنيف من شأنه تبديد ما اعتبرته "الذرائع الأمريكية" بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن الطرح الإيراني يهدف إلى تعزيز المسار الدبلوماسي والوصول إلى تفاهمات واضحة.وأضافت أن "عدم قبول البيت الأبيض لهذه المقترحات سيعد، من وجهة نظر طهران، مؤشراً على عدم الجدية في التعاطي مع الجهود الدبلوماسية الجارية"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية العماني نقل مقترح ⁧‫طهران‬⁩ إلى الجانب الأمريكي في جنيف.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدأت عمليًا في جنيف، عبر لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العماني بدر البوسعيدي، لبحث مواقف طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن عراقجي "أكد خلال اللقاء أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية واشنطن والامتناع عن السلوك والمواقف المتناقضة"، مشيرةً إلى أنه أوضح "مواقف وملاحظات طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".وعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي بنودًا من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي.وجرت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في جنيف في 17 فبراير/شباط الجاري، حيث صرح عراقجي بأن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات كانت "بناءة وأكثر إيجابية" وشهدت مباحثات أكثر جدية مقارنة بالجولة السابقة، وتم خلالها التوافق على مبادئ توجيهية عامة لاتفاق محتمل.وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير/شباط بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20260226/شمخاني-موقف-إيران-النووي-متوافق-مع-عقيدتها-1110773912.html
https://sarabic.ae/20260226/انطلاق-الجولة-الثالثة-من-المحادثات-النووية-بين-إيران-والولايات-المتحدة-في-جنيف-1110766359.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110791439_42:0:1375:1000_1920x0_80_0_0_0128db609ff994c48204c583868b1c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

طهران: مفاوضات جنيف النووية "جادة"... وهناك تصريحات أمريكية متناقضة تثير الشكوك

14:22 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 14:43 GMT 26.02.2026)
© REUTERS Florion Gogaسيارة دبلوماسية تقل وفدا أمريكيا تقترب من مقر إقامة السفير العماني لدى الأمم المتحدة، والذي يُعتقد أنه المكان الذي ستُعقد فيه محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا بشأن نزاعهما النووي، كولوني سويسرا، 26 فبراير/ شباط 2026
سيارة دبلوماسية تقل وفدا أمريكيا تقترب من مقر إقامة السفير العماني لدى الأمم المتحدة، والذي يُعتقد أنه المكان الذي ستُعقد فيه محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا بشأن نزاعهما النووي، كولوني سويسرا، 26 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© REUTERS Florion Goga
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أن مواقف بلاده "ثابتة"، واصفًا محادثات اليوم بشأن الملف النووي ورفع العقوبات بأنها "جادة"، وأعرب عن أمله في استمرارها مساءً.
وقال بقائي إن "مفاوضات مكثفة استمرت اليوم قرابة 3 ساعات، بحضور وزير خارجية عمان، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي".
وأشار إلى أن "جولة جديدة من المحادثات ستستأنف في جنيف عند الساعة الخامسة والنصف إلى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأوضح بقائي أن "الوفدين الأمريكي والإيراني عرضا وجهات نظرهما بجدية"، لكنه لفت إلى "وجود تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين، ما يثير شكوكا حول مدى جديتهم".

وأضاف أن طهران قدمت مقترحات ومبادرات "مهمة وعملية" تتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات، مؤكدًا أن بعض الطروحات المطروحة خلال جلسة اليوم تحتاج إلى مشاورات مع القيادات في العواصم المعنية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن "الوفد الإيراني قدم مقترحات تتعلق بالبرنامج النووي السلمي، وذلك خلال الجولة الثالثة من المحادثات التي عقدت في مدينة جنيف".
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن المقترح الذي تقدمت به إيران في مفاوضات جنيف من شأنه تبديد ما اعتبرته "الذرائع الأمريكية" بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن الطرح الإيراني يهدف إلى تعزيز المسار الدبلوماسي والوصول إلى تفاهمات واضحة.
وأضافت أن "عدم قبول البيت الأبيض لهذه المقترحات سيعد، من وجهة نظر طهران، مؤشراً على عدم الجدية في التعاطي مع الجهود الدبلوماسية الجارية"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية العماني نقل مقترح ⁧‫طهران‬⁩ إلى الجانب الأمريكي في جنيف.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
شمخاني: موقف إيران النووي متوافق مع عقيدتها
11:12 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدأت عمليًا في جنيف، عبر لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العماني بدر البوسعيدي، لبحث مواقف طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن عراقجي "أكد خلال اللقاء أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية واشنطن والامتناع عن السلوك والمواقف المتناقضة"، مشيرةً إلى أنه أوضح "مواقف وملاحظات طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".
وعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي بنودًا من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
08:05 GMT
وجرت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في جنيف في 17 فبراير/شباط الجاري، حيث صرح عراقجي بأن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات كانت "بناءة وأكثر إيجابية" وشهدت مباحثات أكثر جدية مقارنة بالجولة السابقة، وتم خلالها التوافق على مبادئ توجيهية عامة لاتفاق محتمل.
وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير/شباط بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.
جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала