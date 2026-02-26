https://sarabic.ae/20260226/طهران-مفاوضات-جنيف-النووية-جادة-وهناك-تصريحات-أمريكية-متناقضة-تثير-الشكوك-1110789288.html

طهران: مفاوضات جنيف النووية "جادة"... وهناك تصريحات أمريكية متناقضة تثير الشكوك

طهران: مفاوضات جنيف النووية "جادة"... وهناك تصريحات أمريكية متناقضة تثير الشكوك

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أن مواقف بلاده "ثابتة"، واصفًا محادثات اليوم بشأن الملف النووي ورفع العقوبات بأنها... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T14:22+0000

2026-02-26T14:22+0000

2026-02-26T14:43+0000

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110791439_0:14:1501:858_1920x0_80_0_0_94e0c086b9efd9e037f39197754f5c69.jpg

وقال بقائي إن "مفاوضات مكثفة استمرت اليوم قرابة 3 ساعات، بحضور وزير خارجية عمان، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي".وأشار إلى أن "جولة جديدة من المحادثات ستستأنف في جنيف عند الساعة الخامسة والنصف إلى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح بقائي أن "الوفدين الأمريكي والإيراني عرضا وجهات نظرهما بجدية"، لكنه لفت إلى "وجود تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين، ما يثير شكوكا حول مدى جديتهم".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن "الوفد الإيراني قدم مقترحات تتعلق بالبرنامج النووي السلمي، وذلك خلال الجولة الثالثة من المحادثات التي عقدت في مدينة جنيف".وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن المقترح الذي تقدمت به إيران في مفاوضات جنيف من شأنه تبديد ما اعتبرته "الذرائع الأمريكية" بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن الطرح الإيراني يهدف إلى تعزيز المسار الدبلوماسي والوصول إلى تفاهمات واضحة.وأضافت أن "عدم قبول البيت الأبيض لهذه المقترحات سيعد، من وجهة نظر طهران، مؤشراً على عدم الجدية في التعاطي مع الجهود الدبلوماسية الجارية"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية العماني نقل مقترح ⁧‫طهران‬⁩ إلى الجانب الأمريكي في جنيف.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدأت عمليًا في جنيف، عبر لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العماني بدر البوسعيدي، لبحث مواقف طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن عراقجي "أكد خلال اللقاء أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية واشنطن والامتناع عن السلوك والمواقف المتناقضة"، مشيرةً إلى أنه أوضح "مواقف وملاحظات طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".وعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي بنودًا من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي.وجرت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في جنيف في 17 فبراير/شباط الجاري، حيث صرح عراقجي بأن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات كانت "بناءة وأكثر إيجابية" وشهدت مباحثات أكثر جدية مقارنة بالجولة السابقة، وتم خلالها التوافق على مبادئ توجيهية عامة لاتفاق محتمل.وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير/شباط بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر للحوار بين الجانبين.جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا العام الماضي خمس جولات من المحادثات النووية، قبل أن تتعثر المفاوضات إثر حملة قصف شنتها إسرائيل في يونيو/حزيران 2025، قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.

https://sarabic.ae/20260226/شمخاني-موقف-إيران-النووي-متوافق-مع-عقيدتها-1110773912.html

https://sarabic.ae/20260226/انطلاق-الجولة-الثالثة-من-المحادثات-النووية-بين-إيران-والولايات-المتحدة-في-جنيف-1110766359.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن