انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن الجولة "الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في...

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "بدأت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عمان، بحضور وفدي البلدين في السفارة العمانية في جنيف".كشف المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب إيران بالموافقة على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.وأضاف ويتكوف أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تركز حاليًا على القضايا النووية، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق، ترغب إدارة ترامب في عقد محادثات بشأن برنامج الصواريخ الإيراني ودعم إيران لحلفائها في المنطقة.إيران تطرح خطة نووية في جنيف وتحمل واشنطن مسؤولية عدم الجدية الدبلوماسية

