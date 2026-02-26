https://sarabic.ae/20260226/انطلاق-الجولة-الثالثة-من-المحادثات-النووية-بين-إيران-والولايات-المتحدة-في-جنيف-1110766359.html
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن الجولة "الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "بدأت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عمان، بحضور وفدي البلدين في السفارة العمانية في جنيف".كشف المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب إيران بالموافقة على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.وأضاف ويتكوف أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تركز حاليًا على القضايا النووية، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق، ترغب إدارة ترامب في عقد محادثات بشأن برنامج الصواريخ الإيراني ودعم إيران لحلفائها في المنطقة.
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن الجولة "الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف".
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "بدأت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عمان، بحضور وفدي البلدين في السفارة العمانية في جنيف".
ويرأس الوفد الإيراني وزير الخارجية، عباس عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف.
كشف المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب إيران بالموافقة على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.
ونقل موقع "إكسيوس" عن مصادر، أن ويتكوف قال أمام تجمّع لمانحي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك): "نبدأ مع الإيرانيين من منطلق عدم وجود بند انتهاء صلاحية. وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فإن منطلقنا هو: عليكم الالتزام بالسلوك القويم طوال حياتكم".
وأضاف ويتكوف أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تركز حاليًا على القضايا النووية، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق، ترغب إدارة ترامب في عقد محادثات بشأن برنامج الصواريخ الإيراني ودعم إيران لحلفائها في المنطقة.