وزير الخارجية الأمريكي: رفض إيران بحث الصواريخ الباليستية "مشكلة كبيرة"

وقال روبيو للصحفيين: "ستركز المفاوضات في المقام الأول على البرنامج النووي. ونأمل أن يتم إحراز تقدم، لأن الرئيس يفضل تحقيق تقدم على المسار الدبلوماسي".وأضاف: "لكن من المهم أيضا أن نتذكر أن إيران ترفض التفاوض معنا أو مع أي طرف آخر بشأن الصواريخ الباليستية، وهذه مشكلة كبيرة".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ الخميس في جنيف.وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ستُعقد في مقر البعثة الدبلوماسية العُمانية في جنيف صباح يوم 26 فبراير/ شباط الجاري.وأكدت أن وزیر الخارجية عباس عراقجي، يتوجه مساء الأربعاء، على رأس وفد سياسي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.وفي هذا السياق، كتب عراقجي، الثلاثاء عبر منصة "إكس": وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".وأكد ترامب، التزامه بـ"سياسة أمريكية تاريخية" بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من صواريخها البالستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوّروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد أمريكا في الخارج.

