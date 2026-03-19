تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
بث مباشر
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
دخلت الحرب على إيران منحى خطيرا في يومها العشرين، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل هي من نفذت الهجوم على حقل "بارس" الغازي في إيران، مؤكدا عدم... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T06:30+0000
2026-03-19T07:16+0000
وجاء تصريح ترامب ردا على استهداف إيران لمنشأة الغاز المسال في قطر "رأس لفان"، محذرا من أن أي تصعيد إيراني جديد ضد الدوحة سيقابل بتدمير أمريكي كامل وشامل لحقل "بارس" بقوة غير مسبوقة. وعلى الجبهة اللبنانية، تواصلت العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة، حيث أعلن "حزب الله" فجر اليوم الخميس عن استهداف 6 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في بلدة الطيبة الحدودية. كما أكد استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في "خربة المنارة" وموقع "مسكاف عام" بصليات صاروخية مكثفة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفه، وسط استمرار الغارات الجوية المتبادلة والاشتباكات العنيفة على طول الخط الحدودي.الخارجية الصينية: عمليات اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين من قبل إسرائيل أمر غير مقبولالحرس الثوري الإيراني: تدمير مسيرة في سماء طهران ليلة أمس وأخرى في نزار آباد كرج وصاروخ كروز في كوهين قزوينطالب الاجتماع الوزاري، الذي انعقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، إيران بوقف هجماتها وضرورة تنفذيها القرار الأممي رقم 2817، مؤكدا حق الدول في الدفاع عن نفسها.كما طالب المجتمعون إيران بوقف اعتداءاتها فورا، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على خفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقيةمؤسسة البترول الكويتية: حريق محدود في وحدة تشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي جراء اعتداء بمسيرةوزير الخارجية الإيراني: هذه الحرب فرضت على الإيرانيين والأمريكيينوزارة الصحة الإسرائيلية تعلن دخول 177 مصابا إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية، ووصل عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 3924.
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو

06:30 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 07:16 GMT 19.03.2026)
© REUTERSأعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
دخلت الحرب على إيران منحى خطيرا في يومها العشرين، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل هي من نفذت الهجوم على حقل "بارس" الغازي في إيران، مؤكدا عدم علم واشنطن المسبق بالعملية أو تورط قطر فيها.
وجاء تصريح ترامب ردا على استهداف إيران لمنشأة الغاز المسال في قطر "رأس لفان"، محذرا من أن أي تصعيد إيراني جديد ضد الدوحة سيقابل بتدمير أمريكي كامل وشامل لحقل "بارس" بقوة غير مسبوقة.
وعلى الجبهة اللبنانية، تواصلت العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة، حيث أعلن "حزب الله" فجر اليوم الخميس عن استهداف 6 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في بلدة الطيبة الحدودية. كما أكد استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في "خربة المنارة" وموقع "مسكاف عام" بصليات صاروخية مكثفة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفه، وسط استمرار الغارات الجوية المتبادلة والاشتباكات العنيفة على طول الخط الحدودي.

الخارجية الصينية: عمليات اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين من قبل إسرائيل أمر غير مقبول

"

الحرس الثوري الإيراني: تدمير مسيرة في سماء طهران ليلة أمس وأخرى في نزار آباد كرج وصاروخ كروز في كوهين قزوين

طالب الاجتماع الوزاري، الذي انعقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، إيران بوقف هجماتها وضرورة تنفذيها القرار الأممي رقم 2817، مؤكدا حق الدول في الدفاع عن نفسها.
كما طالب المجتمعون إيران بوقف اعتداءاتها فورا، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على خفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.

وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية

مؤسسة البترول الكويتية: حريق محدود في وحدة تشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي جراء اعتداء بمسيرة

وزير الخارجية الإيراني: هذه الحرب فرضت على الإيرانيين والأمريكيين

"
وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن دخول 177 مصابا إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية، ووصل عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 3924.
