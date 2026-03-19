تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو

تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو

دخلت الحرب على إيران منحى خطيرا في يومها العشرين، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل هي من نفذت الهجوم على حقل "بارس" الغازي في إيران، مؤكدا عدم... 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T06:30+0000

2026-03-19T06:30+0000

2026-03-19T07:16+0000

وجاء تصريح ترامب ردا على استهداف إيران لمنشأة الغاز المسال في قطر "رأس لفان"، محذرا من أن أي تصعيد إيراني جديد ضد الدوحة سيقابل بتدمير أمريكي كامل وشامل لحقل "بارس" بقوة غير مسبوقة. وعلى الجبهة اللبنانية، تواصلت العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة، حيث أعلن "حزب الله" فجر اليوم الخميس عن استهداف 6 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في بلدة الطيبة الحدودية. كما أكد استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في "خربة المنارة" وموقع "مسكاف عام" بصليات صاروخية مكثفة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفه، وسط استمرار الغارات الجوية المتبادلة والاشتباكات العنيفة على طول الخط الحدودي.الخارجية الصينية: عمليات اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين من قبل إسرائيل أمر غير مقبولالحرس الثوري الإيراني: تدمير مسيرة في سماء طهران ليلة أمس وأخرى في نزار آباد كرج وصاروخ كروز في كوهين قزوينطالب الاجتماع الوزاري، الذي انعقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، إيران بوقف هجماتها وضرورة تنفذيها القرار الأممي رقم 2817، مؤكدا حق الدول في الدفاع عن نفسها.كما طالب المجتمعون إيران بوقف اعتداءاتها فورا، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على خفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقيةمؤسسة البترول الكويتية: حريق محدود في وحدة تشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي جراء اعتداء بمسيرةوزير الخارجية الإيراني: هذه الحرب فرضت على الإيرانيين والأمريكيينوزارة الصحة الإسرائيلية تعلن دخول 177 مصابا إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية، ووصل عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 3924.

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية