باكستان تتجه لتصدير المواد الغذائية إلى دول الخليج وسط اضطرابات سلاسل الإمداد
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، توجيهات عاجلة إلى المؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن البحري لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتصدير المواد
https://sarabic.ae/20260315/الجيش-الإسرائيلي-قضينا-على-نحو-70-من-منصات-إطلاق-الصواريخ-في-إيران-1111528948.html
https://sarabic.ae/20260315/بيان-خليجي-بريطاني-مشترك-بشأن-هجمات-إيران-على-المنطقة-1111528505.html
باكستان تتجه لتصدير المواد الغذائية إلى دول الخليج وسط اضطرابات سلاسل الإمداد
أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، توجيهات عاجلة إلى المؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن البحري لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتصدير المواد الغذائية إلى دول الخليج عبر الطرق البحرية.
وتأتي التوجيهات في ظل الاضطرابات الشديدة التي تشهدها سلاسل الإمداد الإقليمية نتيجة الحرب
الدائرة في الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على التوريدات الغذائية لدول المنطقة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تناقلته وسائل إعلام باكستانية، بأن شريف ترأس اجتماعاً رفيع المستوى في لاهور لمراجعة الوضع الغذائي الوطني، واستعراض فرص تصدير الفائض من السلع الغذائية في ضوء التطورات الإقليمية الناجمة عن الصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران
، الذي بدأ في أواخر فبراير وأدى إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وإغلاق بعض المسارات البحرية الحيوية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "المراقبة الدقيقة والمستمرة للعرض والطلب على المواد الغذائية داخلياً"، لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية بالكامل قبل أي تصدير، مؤكداً أن باكستان تمتلك احتياطيات وفيرة من السلع الأساسية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.