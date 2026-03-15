باكستان تتجه لتصدير المواد الغذائية إلى دول الخليج وسط اضطرابات سلاسل الإمداد

أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، توجيهات عاجلة إلى المؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن البحري لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتصدير المواد... 15.03.2026, سبوتنيك عربي

وتأتي التوجيهات في ظل الاضطرابات الشديدة التي تشهدها سلاسل الإمداد الإقليمية نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على التوريدات الغذائية لدول المنطقة. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تناقلته وسائل إعلام باكستانية، بأن شريف ترأس اجتماعاً رفيع المستوى في لاهور لمراجعة الوضع الغذائي الوطني، واستعراض فرص تصدير الفائض من السلع الغذائية في ضوء التطورات الإقليمية الناجمة عن الصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران، الذي بدأ في أواخر فبراير وأدى إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وإغلاق بعض المسارات البحرية الحيوية. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

