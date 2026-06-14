بوتين أبلغ ترامب أن محاولات كييف لضرب البنية التحتية المدنية في روسيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة
15:54 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 16:35 GMT 14.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة.
واستمرت المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، لمدة 55 دقيقة، وفق ما أفاد به مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الأحد: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية، قضايا رئيسية متعلقة بالوضع الدولي الراهن والعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، حسبما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
🟧بوتين يجري اتصالًا هاتفيًا مع ترامب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 14, 2026
🔸أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن المحادثة جرت في أجواء ودية وصريحة، واستمرت 55 دقيقة.
🔸 كما هنأ بوتين ترامب بمناسبة بلوغه عامه الثمانين.
🔸 وبحث الجانبان إمكانية إجراء اتصالات بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة.
🔸أعرب… pic.twitter.com/GP1j0X4ZA1
وأضاف أوشاكوف: "ناقش الزعيمان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأميركية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".
وتابع أوشاكوف: أشار الرئيس الروسي أنه "إذا بادر فلاديمير زيلينسكي مجدداً بعقد لقاء مع الرئيس الروسي، فليذهب إلى موسكو".
⚡️ بوتين أبلغ ترامب أن أي محاولات من جانب كييف لاستهداف البنية التحتية المدنية في روسيا لن تغيّر الوضع في ساحة المعركة، بحسب ما صرّح به مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. https://t.co/NIKtQh5jKz pic.twitter.com/j5m1QsGgFi— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 14, 2026
كما صرح أشاكوف، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لبوتين، على ضرورة وقف القتال في أوكرانيا، كما أبدى ترامب استعداده للتأثير على الأوروبيين وكييف فيما يتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال أوشاكوف للصحفيين "فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني، أكد دونالد ترامب مجددًا على ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية.. وصرح بأنه على استعداد للتأثير على شركائه الأوروبيين وكييف، بما في ذلك خلال المحادثات المقبلة في قمة مجموعة السبع".
وبدوره أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران كان صعبًا لكنه أفضى إلى نتيجة مقبولة، حسبما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
أمس, 10:51 GMT
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد: ""تم خلال المحادثة مناقشة الوضع المتعلق بمذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران... أقرّ (ترامب) بأنّ الطريق إلى اتفاق كان صعبا، مع وجود العديد من العقبات، ليس فقط من القيادة الإيرانية، ولكن في نهاية المطاف، مكّنت جهود المفاوضين الأميركيين، بمساعدة الوسطاء الباكستانيين والقطريين، من التوصل إلى نتيجة مقبولة".
وأضاف: "أعربنا عن ارتياحنا لاحتواء الصراع (حول إيران)، الذي كان من الممكن أن يُشعل فتيل التوتر في المنطقة بأسرها وخارجها".
وتابع مساعد الرئيس الروسي: "لم يُخفِ الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) تقديره لصفات دونالد ترامب القتالية، وقدرته على الصمود في وجه الصعاب، وتجاوز العقبات بنجاح، والمثابرة في السعي لتحقيق أهدافه".