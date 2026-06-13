https://sarabic.ae/20260613/بوتين-القوات-الروسية-تحافظ-على-تفوقها-الاستراتيجي-1114313523.html
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T10:51+0000
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وقال بوتين: "قواتنا تحافظ على تفوقها الاستراتيجي، وتتقدم بثقة، ولن يغير أي قصف أو هجمات بطائرات مسيّرة من هذا الوضع، التقدم مستمر في جميع الاتجاهات".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي
10:51 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 10:55 GMT 13.06.2026)
يتبع
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين: "قواتنا تحافظ على تفوقها الاستراتيجي، وتتقدم بثقة، ولن يغير أي قصف أو هجمات بطائرات مسيّرة من هذا الوضع، التقدم مستمر في جميع الاتجاهات".