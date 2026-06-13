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بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين: "قواتنا تحافظ على تفوقها الاستراتيجي، وتتقدم بثقة، ولن يغير أي قصف أو هجمات بطائرات مسيّرة من هذا الوضع، التقدم مستمر في جميع الاتجاهات".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي

10:51 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 10:55 GMT 13.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين: "قواتنا تحافظ على تفوقها الاستراتيجي، وتتقدم بثقة، ولن يغير أي قصف أو هجمات بطائرات مسيّرة من هذا الوضع، التقدم مستمر في جميع الاتجاهات".
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